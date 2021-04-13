全國青聯成選委　梁宏正：長期做青年工作　較了解國家發展趨勢

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-04-13 21:04

政府今日公布《完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，選舉委員會五大界別具體組成曝光，其中新增的第五界別，全國性團體香港成員的代表佔110席，由全國青聯、全國婦聯、全國工商聯、全國僑聯及中華海外聯誼會瓜分。 全國青聯副主席梁宏正表示，全國性團體了解國家發展趨勢，全國青聯長期服務年輕人，有一定代表性，認為今次將年青人納入選委會，反映中央一貫重視青年發展。

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梁宏正接受查詢時表示，全國青聯大部分成員長期服務年輕人，包括兩地交流、實習等工作，他們較了解國家發展趨勢，又指青聯是香港與中央的有效溝通渠道，加入青年代表可反映青年關注議題。

對於第五界別被視為「國家隊」，代表國家利益，梁宏正指，所有選委都是香港永久居民，熟悉香港事務，又指香港與國家關係密不可分，不能簡單分為兩個層面。

此外，選委會第三界別新增的60個「基層社團」席位，3個所屬團體分別是香港島各界聯合會、九龍社團聯會及新界社團聯會。九龍社團聯會會長、港區人大代表陳振彬接受傳媒訪問時表示，聯會有超過30萬成員在過去超過10年服務社區，做不同基層工作，歡迎當局將他們納入選委界別，認為可以貢獻力量是好事。

至於提名人選會否以區議員優先，陳振彬說，最重要是用人唯才，了解民情，以基層地區服務為骨幹，並熟悉地區工作。