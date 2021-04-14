立法會首讀選舉修例草案　曾國衞斥議會亂象：中央出手擲地有聲

撰文： 周禮希 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-14 13:43

立法會今日（14日）加開大會，首讀及二讀《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》，涉及修改8條主體法例及24條附屬法例，一共五百多頁內容。二讀終止辯論完成後，將交付內務委員會處理，之前成立的小組將過渡為法案委員會。 政務司長張建宗、財政司長陳茂波等多名官員現身立法會撐場。政制及內地事務局局長曾國衞指，近年議會亂象相信各位仍歷歷在目，議會被反對派癱瘓、民生政策被拖延，令香港幾乎無法管治。他批評有人鼓吹港獨、勾結外國勢力，反對派為暴力撐腰、發動攬炒，充分突顯選舉制度有缺陷，中央今次出手是擲地有聲。

曾國衞表示，過去數年「一國兩制」受嚴重衝擊，香港的繁榮穩定受到挑戰，特別是持續一年多的社會動盪，令市民人心惶惶，社會上出現鼓吹港獨，組織抗拒中央管治，甚至勾結外部勢力，干預香港事務的情況，反中亂港勢力通過選舉制度進入政治體制，在議會內癱瘓運作，阻礙政府依法施政；議會外為暴力撐腰，以攬抄為目標策劃取主導權，要挾特首下台，意圖奪取政權，嚴重影響憲制秩序，危害國家主權和利益。

他認為，此突顯選舉制度有明顯漏洞，令「反中亂港」者有機可乘，去年中央訂立《國安法》即時起震懾作用，將意圖急害國家的不法分子繩之於法，但特區選舉制度仍有缺憾和漏洞，「反中亂港」勢力仍利用議會平台身份顛覆國家政權和安全，為徹底解決問題，中央再出手完善選舉制度，讓特區重回正軌，撥亂反正，由亂而治。

▼選舉修例草案重點▼

+ 2 + 2 + 2

冀5月底前通過草案

曾國衞又指，政治體制中央事權，選舉制度是其重要組成部分，《決定》是跟《基本法》、《憲法》等作出，可謂合法合憲、有理有法、出師有名、擲地有聲。他強調中央為香港選舉制度彌補漏洞，為「愛國者治港」提供堅實保障，令「一國兩制」可以重回正軌，維護國家安全和香港繁榮穩定。他相信完善選舉制度後可大大提升特區的管治效能，行政立法機關可重回相互制衡和配合，讓政府和社會各界一同發展經濟，改善民生，甚至解決多年未能解決的深層次問題，從而達至良政善治，長治久安。

曾國衞感謝立法會充分配合，強調政府向社會各界做了不少宣傳解釋改制的必要性，其中已舉行過百場宣講會，印發傳單介紹重點，並建設有關完善選舉制度的網站。曾國衞指，修例工作十分緊迫，要配合之後的三場選舉舉行，希望有關草案在5月底前通過。

根據昨日曝光的條例草案內容，政府建議修訂《選舉（舞弊及非法行為）條例》，任何人在選舉期間內藉公開活動煽惑他人不投票、投白票或廢票，即屬干犯非法行為；地區直選將會分割為10個選區，分別為港島東、港島西（包括離島）；九龍東、九龍西、九龍中；新界東南、新界北、新界西北、新界西南、新界東北。