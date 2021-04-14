樓市辣招︱貨尾單位增逾兩成　陳帆：不排除重推一手樓空置稅

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-14 13:50

立法會特別財委會今日（14日）繼續舉行，運輸及房屋局局長陳帆表示，政府非常關注對一手樓空置情況，目前已更新相關數據，包括空置單位的大小及呎數等資料，掌握實際情況後作出政策安排，不排除就現況重提一手空置稅。 根據運房局回覆議員查詢，截至去年12月底已獲入伙紙而未售出的一手私樓餘貨合共1.23萬伙，較2019年底的9,900伙，增加24%。 特首林鄭月娥於2018年曾提出「樓市六招」，包括修訂《差餉條例》，向落成超過一年未售的一手樓，徵收相等於應課差餉租值兩倍的額外差餉，相當於樓價5%，惟政府去年宣布因最新經濟情況而撤回。

鄭泳舜：劏房租管15%封頂不能接受

民建聯鄭泳舜提到劏房租務管制，認為要有標準合約、租金升幅限制等，指香港有多多於十萬個劏房戶。他質疑15%封頂不能接受，亦認為局方需要保障不會被大幅加租。

運輸及房屋局局長陳帆回應指，整個社會關心起始租金、租住權保障、收費方式、以至標準租約續租時的加租保障等。非常小心聆聽意見，期望4月尾在劏房租務管制小組討論，而推出政策，是以保障基層居住為先要。

運輸及房屋局主任陳嘉信表示，政府正在審視報告，之後會在立法會專責小組交代，不過提到報告中，差餉物業估價處每兩年的租金升幅有時會很高，超過30%，而要將劏房控制在15%，故小組相信15%有時是很多的約束，換言之「2+2」的4年租期中，保障中間只加租一次。

陳帆：當局對一手樓的銷售規管嚴格

新民黨主席葉劉淑儀質疑，劏房租務管制的研究小組報告書仍容許租金在未來兩年增加15％屬過高，因為劏房租金起給租金本來已經太高，「劏房個yield（收益率）係貴過豪宅家嘛，眾所周知，以呎價計」。她指政府相關工作拖延太久，劏房業主現時已可預先加租。

陳帆回應指，在建議的標準租約兩年續租下，他們亦聽到社會意見，強調政府團隊會認真聽社會及議會意見，而有關法例草擬仍在進行中，希望盡快向立法會提交議案文件，得到大家支持、通過。

新民黨容海恩問及規管一手樓銷售的問題，問銷監局對罰則會否檢視，指現時罰款很低，數千萬的樓宇只罰款數萬元。陳嘉信指，有關懲罰由法庭決定，他們如認為過低亦會上訴，但認為宣傳等足夠，過去數年只有11宗案件。