500頁選舉草案厚如電話簿　建制冀速過　鄭松泰：一個月審得完？

撰文： 周禮希 林劍 最後更新日期： 2021-04-14 14:24

立法會今日（14日）特別加開會議，首讀及開始二讀《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》，內容長逾500多頁，有建制議員形容「厚過兩本電話簿」。 建制派班長廖長江表示，本周五內務委員會將決定將小組委員會變成法案委員會，繼續審議法案，又指今次法案修訂牽涉層面廣闊，期望5月底立法會通過。 民建聯主席李慧琼稱堅定支持法案，相信完善本港選舉制度後，香港將有條件做好自己，發展經濟及改善民生。她強調，目前審議條例草案的時間緊迫，未來有選委會選舉、立法會選舉及特首選舉，故民建聯有3位成員加入法案委員會，將確保愛國者治港得到有效落實，又歡迎政府提出電子選民登記冊及關愛隊等工作。

郭偉强：完善選制令香港「絕處逢生」

新民黨葉劉淑儀表示，相信完善選舉制度之後，本港選舉制度將更符合「一國兩制」精神，加強與國家聯繫，保留了本港民主選舉。

工聯會郭偉强指支持今次的條例草案，相信全面落實愛國者治港能夠提升香港管治效能及民主素質，亦令一國兩制能夠行穩致遠，認為完善選舉制度是要令香港「絕處逢生」，杜絕反中亂港者及外部勢力的在制度內的破壞１

每位議員手持一份草案文本，可見文件非常厚。（李澤彤攝）

自由黨：將向外國商界游說完善選舉制度有利營商環境

自由黨黨魁鍾國斌形容，選舉草案「厚過兩本電話簿」，該黨會完全配合法案委員會的審議工作，會多向外國商界解說，令他們明白改善制度對本港營商環境有百利而無一害。

經民聯盧偉國表示，支持完善選舉制度，之後法案委員會有很多細節務實工作要做，收到不少工商、專業界別的意見，認為修改在選委會組成體現均衡參與，有更廣泛代表性，更貫徹愛國者治港的重大原則，定下一些當然席位，令在界別有份量的人士加入選委會，如大學校長等，形容他們是有特殊貢獻社會人士，而一些界別的團體選民更是業界內重要的團體。

鄭松泰：呢疊嘢可以一個月內審議通過？

熱血公民立法會議員鄭松泰於社交網連發兩帖，上載草案文件的照片，質疑這麼厚的草案，可否在一個月內審議通過。他透露昨晚沒有收到文件，聽說是因為文件過大，無法通過電郵傳送，要用Google雲端硬碟才行。