選舉改制︱離島併港島　拉票須走遍半山東涌　葉劉：經常做，不怕

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-14 18:42

立法會今日（14日）首讀及二讀《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，大幅修改香港選舉制度。日後地區直選議席降至20個，分成10個選區，實行雙議席單票制。選區重新劃分，參選人部署往後立法會直選亦受到明顯影響。在眾多選區中，有一個劃分相對特殊，就是包含離島區的「香港島西」。 將港島兩個區和離島區合併，日後候選人如要在此區拉票，或需要「上完半山落東涌」，地理上頗為尷尬之餘，選區人口結構「太過多元」，有說法認為可能對候選人帶來不便。 不過，於上屆立法會選舉成為港島區「票后」的新民黨主席葉劉淑儀表示，過去經常到離島為黨友拉票，自身亦不時落區探訪不同階層人士，因此跨地域、跨階層的選區對她而言完全沒有問題，更認為港島西「非常適合新民黨」。

▼選舉修例草案重點▼

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中西區住戶收入最高 離島僅排11位

根據草案建議，港島區的中西區和南區，將會和離島合組「香港島西」。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光昨解釋，選區劃界所考慮的主要原則，是不會割裂社區，以及考慮人口基數。只不過實行起來，「港島西」的組成結構太過「多元」，可能令候選人無所適從。

中西區和南區是香港核心地帶，尤其中西區更是全港政治和經濟活動的中心。區內私人屋苑林立，包括半山區、山頂，都是著名的豪宅區。根據統計處上月公布的數據，中西區住戶每月入息中位數為40,900元，屬18區中最高，居於自置居所比率58.8%；南區住戶每月入息中位數為31,500元，排行第5，居於自置居所比率51.5%。

至於離島區，遠離市區之餘，住戶每月入息中位數僅為25,700元，排行第11，即屬於中下；居於自置居所比率為41.2%，屬全港第3低。

根據最新草案建議，日後離島區將併入「香港島西」。（草案文件截圖）

港島、離島交通不便 政界笑言：要搭船先掂

其實一個大選區內人口結構多樣化，本身是很正常之事，正如南區可以包含華富邨、利東邨等公共屋邨，也會有貝沙灣、富豪海灣等豪宅。只不過站在候選人角度，要同時處理港島和離島兩個人口特徵、地區狀況完全不同的地區，負擔或會較重。

況且，選區的地理範圍太過廣闊，對於候選人也非常不便。有不願具名的政界人士亦向記者笑言，到了正式選舉日最後時刻催票，分秒必爭下，候選人在半山區拉票後，又要即時趕到東涌，「可能要搭船先搞得掂」。

新民黨葉劉淑儀。（資料圖片）

葉劉：「港島西」很適合新民黨

葉劉淑儀向《香港01》記者表示，過往經常有到離島區拉票的經驗，例如過去兩屆區議會選舉，都曾到東涌替黨友傅曉琳助選。她指，離島併入港島後，整個選區的地理範圍確實非常大，但新民黨也有相當的優勢，例如愉景灣有很多有投票權的外國人、中產階層居住，這些人也頗支持新民黨。

葉劉又指，跨階層工作對她來說也完全沒有問題，例如過往經常到灣仔街市、公共屋邨等，了解基層市民生活狀況。她更形容：「其實總體來說，港島西很適合新民黨。」至於改制後，新民黨以及其個人的選舉部署，葉劉淑儀表示黨方面暫未正式討論，稍後將召開中委會會議。

工聯會立法會議員郭偉強。（資料圖片）

郭偉強：選區是社會縮影 不妨礙直選議員工作

港島區立法會議員、工聯會郭偉強認為，一個大選區有不同收入人士正常不過，雖然中西區、南區居民較富裕，但亦有不少基層市民，屬社會縮影，並不妨礙直選議員工作。至於新區「港島西」範圍大，郭偉強認為離島區與港島較接近，「點都近過新界西」，相信對處理地區工作影響不大。