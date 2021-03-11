五大紀律部隊今舉行中式步操典禮　警方重申：無意改變步操形式

撰文： 林穎嫺 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-11 18:15

《香港01》上月率先披露，解放軍駐港部隊在黃竹坑香港警察學院教授警務處、消防處、入境處、海關及懲教署五大紀律部隊中式步操，課程為期兩周。 據了解，相關課程已完成，今日（11日）於警察學院舉行五大紀律部隊步操教官中式正步步操結業典禮，典禮中有不同紀律部隊人員出席，解放軍疑亦有派員觀看儀式。典禮步操片段亦於網上流傳，再次惹起警隊摒棄沿用多年的英式步操，轉用中式步操疑雲。 警方回覆查詢時確認，一班來自多支紀律部隊的學員，在警察學院進行中式步操表演，展現學習成果，但再次重申警隊現時的步操形式並無改變。

《香港01》獲得一條相信今早在黃竹坑香港警察學院內拍攝的影片，片段中看到，數十名身穿制服人員，列隊表演中式步操，並高呼中式口令。觀眾席上，可見身穿不同紀律部隊制服人士，再次惹來警隊結業步操，由英式轉中式的疑雲。消息指，相關儀式為五大紀律部隊步操教官，中式正步步操結業典禮。

警察公共關係科回覆《香港01》查詢時確認，一群來自多支紀律部隊的學員，完成由中國人民解放軍駐香港部隊三軍儀仗隊所教授的步操培訓課程，今日在黃竹坑香港警察學院進行中式步操表演，展現學習成果。當局強調，警隊現時的步操形式並沒有改變，將於未來訓練和儀仗活動中繼續使用。

▼五大紀律部隊學中式步操▼

翻查資料發現，警察機動部隊F大隊上月6日舉行結業會操，當日的影片顯示，警員列隊步操時，未見採用中式正步；而在本年1月舉行的見習督察和學警結業會操，警員步操至到主禮台時，仍然採用英式步操。

《香港01》上月率先披露，有駐港解放軍人員到黃竹坑香港警察學院，向包括警隊在內的不同紀律部隊人員培訓中式步操。警務處處長鄧炳強上月23日會見傳媒時承認，警員當日學習中式步操是為「觀摩交流」，所有警員都會接受適當的步操方法訓練，被問到警隊會否轉用中式步操時，鄧炳強當時明言暫無計劃。