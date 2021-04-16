張宇人再促課室裝CCTV：跟足教怕咩人有睇　楊潤雄稱會與家長商討

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-16 12:07

立法會特別財務委員會今天（16日）召開會議，教育局局長楊潤雄接受議員質詢。自由黨主席張宇人再倡政府在課室安裝閉路電視，監察教師教學，認為若教師按教材教學，不會應害怕被人攝錄，「跟足去教又怕咩人有睇？」 楊潤雄回應指，當局未有決定在課室安裝CCTV，又指政府曾認真考慮相關理據及教師反應，又指當局會再花時間與家長組織了解意見。 「全民國家安全教育日」昨（15日）舉行，紀律部隊五間訓練學校舉辦開放日，其中警校開放模擬港鐵車廂，有小學生持塑膠槍指向同學。熱血公民鄭松泰坦言，有關照片在網上廣傳，令很多人聯想到「8.31」事件，勾起市民傷痛回憶。楊潤雄希望市民不要就一張相、一個情況，就否決警方的做法，又指同一張相有很多人持不同看法和引起不同聯想。

民建聯蔣麗芸說，很多家長也喜歡課室安裝CCTV，因可知道子女「乘唔乖」、有否被欺凌，相信屆時家長也可看到CCTV的片段。

楊潤雄：政府未有決定於課室裝CCTV

張宇人在會議上追問教育局會否課室安裝CCTV，指做法有助監察教學情況，若教師被誣衊，也還教師清白，形容這是「最好的監察」，又稱他昨天與數名年輕家長吃飯，這些家長也支持在課室安裝CCTV。張宇人質疑，即使教育局加派五百人視學，也做不到安裝CCTV的效果。

民建聯蔣麗芸說，很多家長也喜歡課室安裝CCTV，因可知道子女「乖唔乖」、有否被欺凌，相信屆時家長也可看到CCTV的片段，又指新加坡、美國也有同樣做法。蔣麗芸稱，有一名年輕女教師向她表示憂慮，因在課室安裝CCTV會令教師緊張和擔心犯錯，她認為可交由學校自行決定CCTV是否收音。

楊潤雄回應指，當局未有決定在課室安裝CCTV，強調當局對教師的教學要有信任，但張宇人說法「唔係無道理」，明白家長有擔心，但亦要考慮對教育生態的影響，教師亦對此反感。楊潤雄續指，政府曾認真考慮相關理據及教師反應，又指當局會再花時間與家長組織商討有關建議。

「全民國家安全教育日」昨天（15日）舉行，紀律部隊五間訓練學校舉辦開放日，其中警校開放模擬港鐵車廂，有小學生持塑膠槍指向同學。熱血公民鄭松泰坦言，照片令很多人聯想到「8.31」事件，勾起市民傷痛回憶。（路透社）

鄭松泰指舉膠槍照令人聯想「8.31」 楊潤雄：同一張相有不同聯想

鄭松泰提到，小學生昨日舉膠槍的照片令很多人聯想到「8.31」事件，勾起市民傷痛回憶，他質疑政府推動國安教育的手法，與治國安邦有矛盾，認為如今的做法只會令更多人作出廉價愛國表現，結果只會教出更多虛偽的下一代。楊潤雄說，市民不要就一張相、一個情況，就否決警方的做法，又指同一張相有很多人持不同看法和引起不同聯想。

新民黨主席葉劉淑儀關注，有很多非教資會資助的專上課程收生人數偏低，有些學校的規模「連小學不如」，質疑政府的專上教育產業化政策是否已失敗。楊潤雄說，自上屆政府開始，政府已無再提專上教育產業化，現時目標是著重提高教學質素。葉劉坦言不知由曾蔭權提出的專上教育產業化政策已正式劃上句號，形容就好像「八萬五」一樣突然「無咗」，反問「咁都得？」

鄭松泰提到，小學生舉膠槍照片令很多人聯想到「8.31」事件，勾起市民傷痛回憶（盧翊銘攝）

楊潤雄指，當局未有決定在課室安裝CCTV，強調當局對教師的教學要有信任，但張宇人說法「唔係無道理」，明白家長有擔心，政府曾認真考慮相關理據及教師反應，又指當局會再花時間與家長組織商討有關建議。（資料圖片／羅君豪攝）

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