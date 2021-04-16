港澳辦批修例風波如「顏色革命」　支持教育、傳媒等領域撥亂反正

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-16 11:59

國務院港澳辦中央港澳工作領導小組辦公室今（16日）在《求是》雜誌撰文，指全國人大常委會通過新修訂的《基本法》附件一及二，是繼去年制定實施《港區國安法》後依法治港的又一重大舉措，在「一國兩制」實踐進程中具里程碑意義。 港澳辦形容，2019年的反修例風波實質上是一場港版「顏色革命」，「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行，外國勢力指手畫腳、深度干預，認為反中亂港勢力及其背後支持的外部勢力不僅是要奪取香港管治權，搞亂香港，而且企圖搞亂內地，顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度，阻撓中華民族復興的進程。 港澳辦強調，中央堅定支持港府依法追究黎智英、戴耀廷、黃之鋒等反中亂港骨幹分子的犯罪行為，在教育、傳媒等領域推進撥亂反正工作，認為在上述重大舉措綜合作用下，香港局勢迎來由亂及治的重大轉折，發展逐步走上正軌。

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港澳辦在文中表示，社會必須清醒地看到，香港社會政治生態仍十分複雜，反中亂港勢力與愛國愛港力量爭奪香港管治權的鬥爭仍然十分激烈，修補香港原有選舉制度存在的漏洞和缺陷，成為確保香港特別行政區政權安全和政治安全的另一項緊迫任務。

批有反中亂港勢力奪取區議會後大搞政治操弄

至於在2019年11月舉行的區議會選舉，港澳辦批評有反中亂港勢力借助舞弊、暴力、脅迫、恐嚇等手段影響選情，在奪取區議會多數席位後更肆意妄為，把《基本法》明文規定的作為非政權性組織的區議會，變為煽動對抗、大搞政治操弄的高度政治化組織，又指一些人甚至濫用職權，將區議會變成宣揚「港獨」思想、進行顛覆活動的平台。

文章又提到，反中亂港勢力在第七屆立法會選舉無視《港區國安法》的規定，非法組織所謂初選，公然宣稱「真攬炒十步曲」，妄圖控制立法會和行政長官選委會，進而實現以「禍國亂港」為目的的奪權計劃。