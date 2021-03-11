選舉改制︱港澳辦：改制後民主進程可健康發展

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-11 19:58

全國人大會議通過「完善香港特別行政區選舉制度」的決定草案，修改香港選舉制度，國務院港澳辦發聲明，指《決定》為全國落實「愛國者治港」提供了更加堅實的制度保障，港澳辦堅決擁護，並將在工作中堅定執行。

強調人大做法合憲合法合理

聲明表示，完善香港特別行政區選舉制度勢在必行，指2019年修例風波以來，香港不斷出現損害特別行政區憲制秩序和法治秩序，危害國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定大局的嚴重情況，又指反中亂港勢力進入特別行政區治理架構，外部勢力明目張膽扶持其政治代理人，深度插手干預香港選舉等政治事務，指人大做法合憲合法合理，是消除香港政治亂象、鞏固由亂及治局面的迫切需要，也是實現香港長治久安、確保「一國兩制」行穩致遠的治本之策。

聲明表示，「愛國者治港」是「一國兩制」的核心要義和必然要求，只有始終堅持實行「愛國者治港」，香港的民主進程才能在堅實的基礎上健康發展，港人廣泛、均衡的政治參與才能得到保障，香港以行政為主導的政治體制和治理機制才能順暢運行，良政善治才有望實現，發展經濟、改善民生才具備必要前提。

聲明強調，無論是制定香港國安法，還是完善香港選舉制度，出發點和落腳點都是為了全面準確貫徹「一國兩制」方針，都是為了維護國家和香港的根本利益。

外交部駐港公署指 改制後可集中精力改善民生

外交部駐港公署發言人則指，作為最高國家權力機關，全國人大就完善香港特區選舉制度作出決定，符合《憲法》和《基本法》規定，符合國際通行慣例，是堅持和完善「一國兩制」制度體系的又一重大舉措，具有堅實的政治基礎和法治基礎，權威性不容挑戰。

發言人說，《決定》明確了修改完善香港特區選舉制度應當遵循的基本原則和修改完善的核心內容，符合香港的實際情況和現實需要，為推動適合香港實際的民主政制發展、確保特區管治權牢牢掌握在愛國者手中提供了堅實的制度保障，有利於有效維護《憲法》和《基本法》確立的特區憲制秩序，有利於香港定紛止爭、凝聚共識，集中精力發展經濟、改善民生，有利於保障香港居民根本福祉和國際持份者在港合法利益。

發言人強調，香港是中國的香港，完善香港特區選舉制度純屬中國內政，希望國際社會恪守國際法和國際關系基本準則，真心誠意尊重支持「一國兩制」行穩致遠。發言人說，任何外部勢力均不得以任何方式插手干預香港事務和中國內政，否則必將遭到包括港人在內14億中國人民的堅決反對，注定徒勞和失敗。