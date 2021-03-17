林鄭擬以通關吸引接種　全球哪些地區正研「疫苗護照」？

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-17 18:45

行政長官林鄭月娥今日（17日）在立法會質詢中表示，市民接種疫苗進度未如理想，正研究推出誘因鼓勵接種，包括放寬本地社交距離措施，又透露與中央部門討論過，為完成接種的香港市民，放寬通關限制。 這對於渴望北上的港人來說，無疑是一大好消息，亦有利本港與內地的旅遊業復甦。然而目前並非每個地區都有研究、接納「疫苗護照」，有港人常去的旅遊地點仍持保留態度，「放假去旅行」的日子或仍有一段距離。

去年已與廣東省商討通關 疫情反覆礙事

本港建制派與旅遊業界，多次呼籲港府通關，甚至批評港府在通關上「辦事不力」，但其實「罪不在港府」。去年港府已經與廣東省多次商討，但因香港疫情反覆，廣東省方面擔憂影響當地，因而遲遲未首肯。

去年11月，港府一度宣佈在11月22日與新加坡實施「旅遊氣泡」，但不久香港又有新一波疫情，令協議延期，至今仍未開始實行。

▼科興疫苗預約情況（截至3月17日00:25)▼

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內地為接種國產疫苗的指定人士 提供通關便利

不過，隨着各國今年開始注射疫苗，內地推動「疫苗護照」，通關情況稍見曙光。

外交部駐港公署在3月12日發出通知，對接種國產新冠疫苗的指定入境人士提供簽證便利，包括從事復工復產活動的外籍人員和家屬，家庭團聚、探親或探望危重病親屬的人士，以及APEC商務旅行卡持有者，均可連同接種資料遞交入境申請，為中國版的「疫苗護照」。本港暫時可接種的國產疫苗為科興疫苗，換言之注射該疫苗的指定人士，可以循以上方式入境內地。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

歐盟、日韓、新加坡 均研究「疫苗護照」

除了內地，接種疫苗的港人，將來亦有機會率先到外地旅行。歐盟、日本、韓國和新加坡均表示，正研究「疫苗護照」。

歐盟當地時間今日（17日）將審議「疫苗護照」，該護照是以「數碼通行證」的方式，讓已經完成接種的歐盟成員國民，可以在歐盟內自由往返。但計劃暫時未涵蓋歐盟以外地區人士。

日本早前曾表示不希望採用「疫苗護照」，近日情況有變化。行政改革擔當大臣河野太郎在3月15日表示，因應國際旅行需求，日本「別無他法」，將考慮推出「疫苗護照」。

▼復必泰疫苗預約情況（截至3月17日00:25)▼

世衞不認可「疫苗護照」 台灣暫不採用

不過，其實世界衞生組織早前表示，接種疫苗不代表沒有傳染力，同時擔憂為旅行而打疫苗的人太多，會導致高風險人士疫苗供應不足，暫不認可「疫苗護照」的做法。

過去一年抗疫成果顯著的台灣，中央疫情指揮中心指揮官、衞生福利部部長陳時中亦表示，現階段不宜採用「疫苗護照」，如果未來世界上廣泛採用的話，台灣才會跟進，因此就算各國在不久將來實行「疫苗護照」，相信台灣不會是第一批採用的地方。

各地認可疫苗不一 港府談判有難度

「疫苗護照」的另一變數，則是何謂「認可疫苗」。以內地來說，暫時只為國產疫苗提供便利，即本港接種BioNTech疫苗的人士暫未受惠。歐盟亦只接受已認可及接種的BioNTech、阿斯利康、Moderna和強生（Johnson & Johnson）疫苗，如接種內地生產疫苗或俄羅斯疫苗，均不能使用「疫苗護照」。

林鄭要爭取通關，仍需要與對方商討互相接受的疫苗品種，特別是在外地未認可內地疫苗的情況下，相信仍會有一番角力。