818集結案｜羅冠聰BBC舌戰鄧小平前翻譯　互斥「無腦」、「喉舌」

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-18 14:21

前年8月18日及8月31日非法集結案，黎智英等9人分別被判監8個月至18個月，其中李柱銘、何俊仁、吳靄儀、梁耀忠獲緩刑。 獲英國政治庇護的前香港眾志主席羅冠聰出席BBC節目，談論判刑，期間與同場嘉賓、曾任鄧小平翻譯的前外交官高志凱激辯，高志凱形容羅為「國安法下的逃犯」，又指案發時社會四處暴力，並非「和平示威」。 羅冠聰反批高志凱不清楚案情，因為案件的控辯雙方均同意8月18日的遊行是和平示威，所以組織者才沒有被控暴動等較嚴重控罪，但其中竟然有人（社民連梁國雄）因組織和平示威，被判囚18個月，質疑這正是問題所在。

▼羅冠聰、高志凱激辯過程▼

羅冠聰促英國停派海外法官到港

本身是中國與全球化智庫副主任高志凱，在節目一開始即批評羅冠聰不是民主派社運人士，而是「國安法下的逃犯」，一旦返港很可能被判捕。他稱，今次案件並非和平示威，指當時社會四處暴力、立法會被攻入等，「如果你說是和平示威，你是無腦的。」

羅冠聰反駁指，國際社會視案件為侵犯人權、破壞法治，批評高志凱不了解案情，企圖混淆視聽。他又呼籲民主國家應組成聯盟應對中國，批評高志凱般的「喉舌」在海外輸出政治文宣，又嘗試顛倒是非，在英國的觀眾面前嘗試抹黑他。

就今次案件，羅冠聰呼籲英國考慮停止向香港派送海外法官，並考慮將有份破壞香港人權狀況的官員列入制裁名單，相信是英國有效發出警告的方法。

英國制裁中國？ 高志凱：無理欺壓中方會報復

主持人問高志凱，一旦英國制裁官員時，中方會有何回應，高回應指，中方已表明中國不會被施壓影響，認為如果英國無理欺壓，中方會報復。高志凱指，現在的世界大家主權平等，如果英國希望就香港的問題制裁中國，「請容許羅先生在英國當地做他在香港的所作所為，他會被控告、判囚，因為他不是推動和平示威。」

羅冠聰聽了一段時間後，再強調有關案件已被認可為和平，批評高志凱繼續嘗試發布假消息。他又指，英國政府已多次表明認為中方違反了中英聯合聲明，英政府有義務監督「港版國安法」的實施，故英國有此職責。