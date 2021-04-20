專訪｜李華明：取選委提名非屈辱　泛民參選仍有資源　勿盼爭政改

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-20 14:29

中央大幅修改香港選舉制度，「入閘」參選立法會需先經選委會提名、資格審查委員會確認，重重關卡之下，泛民政黨何去何從？投身政壇逾30年的民主黨前立法會議員李華明接受《香港01》專訪時表示，泛民入議會仍有議政空間，擔任民意代表，繼續監督政府、質詢特首和司局長，利用議員角色在地區服務，「但如果你一心想入立法會爭取政制改革，你就可以忘記它，我覺得這個目標很遙遠。」 那麼民主黨應否參選？李華明認為，中央應開放予民主派不同光譜人士參選，「只要不是港獨、勾結外國勢力的人，為何不讓他們選？只是讓民主黨參選不健康。」他強調，若中央只容民主黨出選，拒絕其他泛民政黨「入閘」，民主黨應杯葛選舉。

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建制若不提名 責不在參選者

李華明早在1991年已擔任立法局議員，1997年與其他泛民拒入臨時立法會而「落車」；回歸後由1998年任議員至2012年，歷經20年議會生涯。今次修改選舉制度，直選削減至20席，新增40席選委會議席，李華明批評是民主倒退，指98年立法會有10個選委會議席，2000年已減至6席，至2004年起全面取消，「現在不是倒退是甚麼？」

新選舉方案出爐後，外界關注落在泛民是否仍參選，民主黨前主席劉慧卿就表明，向選委會五大界別的建制選委爭取提名是「屈辱」，惹來特首林鄭月娥暗批她不懂民主精神。李華明直言不同意劉慧卿說法，認為若民主派要參選，可列出自己政綱，向選委爭取提名，如最終一個提名都沒有，壓力和批評不在參選人，而是選委身上，「我沒有乞求，我是理直氣壯、很清晰去取提名」。李華明認為，爭取提名只是符合參選要求，沒任何條件，「難道參選到要滿足你（選委）的條件嗎？如果有，我都不會讓你提名。」

至於泛民是否只能做「忠誠反對派」，李華明說，雖然民主黨黨綱認同中華人民共和國是香港的宗主國，「我看不到這樣是忠誠，反對派就反對派，沒所謂忠誠不忠誠，我覺得忠誠是一個侮辱、無意義的標籤。」

【選舉改制】李華明直言，現時在議會內、外爭取政治改革同樣困難（梁鵬威攝）

議會仍有平台資源 只做壓力團體難爭改革

民主黨未定會否參選12月的立法會選舉，李華明指要視乎三大因素：第一，進入議會是否有發揮機會；第二，作為政黨是否應派人參選；第三，對政府的施政是否有監督能力。他稱民主派參與地區直選，「一樣可以是少數派、反對派、可以尖銳言詞質詢特首、仍有特首答問大會可提問，仍可就社會政策質詢局長，作為少數、反對派更容易得市民支持和關心。」他認為功能上仍可維持，「當然你要抗爭、拉布，要肢體衝撞，這些當然沒有了。」

如果你一心要入立法會做政治騷，要搞政治改革，這條路就沒有，但是要反映民意、監督政府，為市民爭取民生事項，這些可以維持，這些不會違反《國安法》。 李華明

李華明直言，現時在議會內、外爭取政治改革同樣困難，「但是你（在議會）有聲音、有平台發聲、你擁有資源，如果只在社會上當壓力團體，爭取政治改革，我會覺得相當困難。」

【選舉改制】李華明直言，若中央只容民主黨出選，拒絕其他泛民政黨「入閘」，民主黨應杯葛選舉，「要與泛民好好溝通，一齊打這場仗，不應該由中央篩選得民主黨可入閘，這樣我不認同去選。」。（梁鵬威攝）

如中央只容民主黨出選 民主黨應杯葛

日後參選立法會需通過新設的資格審查委員會審查，李華明認為，中央應開放予民主派不同光譜人士參選，「只要不是港獨、勾結外國勢力的人，為何不讓他們選？只讓民主黨選不健康。」他直言，若中央只容民主黨出選，拒絕其他泛民政黨「入閘」，民主黨應杯葛選舉，「要與泛民好好溝通，一齊打這場仗，不應該由中央篩選得民主黨可入閘，這樣我不認同去選。」

李華明認為，各泛民政黨應商討會否參選，若有意參選可討論選區分佈，相信民主黨會聽取黨員不同意見，並與其他民主派政團溝通。若其他泛民無意再選，民主黨應否繼續？李華明稱，去到這個地步要由黨員自行決定，或可辦民調作參考，以科學化方式聽取市民聲音。

近日有建制派點名部分民主黨人合資格參選，若有建制稱提名他，他會否考慮「出山」？李華明指，「有地區（人士）打給我，叫我去選，我一把年紀選甚麼？」，強調該黨元老一定不會去選；至於會否支持第二、三梯隊參選，要視乎中央態度和民主進程發展。

李華明坦言，對未來有普選不感樂觀，因中央這次「落重手」，引致的影響深遠，特別是有不少泛民人士被捕，「當然有不少第二、三梯隊可以上，但要時間培育參選人材，如果我們杯葛（選舉）不參選，有排都未能培養，你是透過參選歷練、在立法會磨練才有人才，不是教書教出來，參選是實戰。」

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泛民提「35+」逼中央出手 應檢討反省

民主派與北京、港府關係跌至冰點，林鄭月娥上任之初出席民主黨黨慶，即場捐款三萬元贊助李華明唱歌的經典場面，只是3年多時間，已恍如隔世。當年是否「睇錯人」？李華明直言，林鄭向來被譽為「好打得」，令她以為自己所向無敵，但沒人是單打獨鬥，可以一個人「話晒事」，批評林鄭在反修例風波處理不善，但無汲取教訓，最後令中央受傷被逼出手。

他認為，泛民提出「35+」是中央出手的一大原因，即使《基本法》列明議員可否決預算案，從而逼使特首下台，「但沒人叫你大張旗鼓、打鑼打鑔，都未打仗就說明如何做，對手的權力更大，他還不趁機動你？」他形容泛民提出「35+」是不智行為，「難聽點說，我部署『35+』，一定是低調、不動聲色，這樣才是政治的人，底牌一早揭出來，後果就是這樣。」李華明認為，提出「35+」的人應檢討和反省，因為中央無辦法斡旋，「一個中國，點可以容許下面的地方，立法機關變天呢？」

【選舉改制】李華明直言，林鄭向來被譽為「好打得」，令她以為自己所向無敵，但沒人是單打獨鬥，可以一個人「話晒事」，批評林鄭在反修例風波處理不善，但無汲取教訓，最後令中央受傷被逼出手。（梁鵬威攝）

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