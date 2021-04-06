民主黨財赤近一千萬元　今年獎券籌款目標400萬元　增網上預售

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-06 13:18

民主黨去年因疫情未能舉行周年籌款晚會，新一個財政年度面對近1000萬元赤字，今年將推出網上預售籌款獎劵，募集經費。民主黨籌款委員主席袁海文表示，今次籌款目標是400萬元，但面對赤字，料需要800萬至1000萬元才有望收支平衡。 民主黨已獲得民政事務總署許可，將於4月7日至6月1日期間，於全港近300個街站籌款。袁海文透露，今年黨內每個成員的包銷額都增加了50％，對籌得400萬的目標款項有信心。

設包銷額目標 羅健熙要跑6位數

袁海文今日（6日）在記者會表示，面對疫情及部分成員的訴訟，料未來財赤嚴重，加上立法會議員已全部辭職，籌款晚宴無法舉行，希望黨內黨友共同努力。

民主黨設下今年各人包銷額增加50％的目標，中委將承擔五位數以上包銷額，部分增至2萬元，黨主席羅健熙更增至六位數以上。其他黨員方面，袁海文指，有人自行增加包銷額至四位數以上，重要部委則增至五位數以上。

袁海文自言處理民主黨財務已第10年，目前財務狀況是他入黨以來最艱難。他又指，民主黨對籌款法規的處理很嚴謹，已向民政事務處取得籌款牌照，相信沒有問題。

網上預售以PayＭe及Paypal處理 信安全可靠

今年新增網上平台籌款，民主黨中委冼卓嵐是負責處理網上籌款的小組主席。他指，市民可透過網上支持，毋須到街站捐款，而新的籌款平台設有網上短片教學，兩個收款平台分別為PayMe及Paypal，捐款者可選擇支持哪位黨友、金額等。

冼卓嵐指，所收集到的資料只存在於PayMe及Paypal系統內，相信兩個系統的網上保安工作有保障。袁海文補充，網上平台的捐款資料處亦可填寫意見，以彌補無法在街站取得市民意見的不足。

袁海文：無收大額捐款 料日後主要街頭籌款

袁海文指，該黨沒有收到大額捐款，料街頭籌款是目前以至未來的主要籌款方式。至於開支預算，袁海文指，他估計有幾百萬元以上開支將用於訴訟，故財赤達千萬。