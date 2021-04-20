梁籌庭：公務員投訴過萬宗　質疑政府樂見內部「篤灰」成風

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-20 11:13

公務員事務局局長聶德權昨日（19日）在立法會一個委員會會議上表示，收到投訴指有公務員在社交媒體表達「違反身份和反政府」的言論，個案確立後亦會按紀律機制處理。 公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今早於商台節目上提到，公務員內部現時「篤灰成風」，涉及公務員的投訴達過萬宗，且數字是由公務員宣誓安排推出後急劇上升，大部分皆與政治有關。他質疑，政府高層似乎無意解決相關問題，甚至「樂見」這種現象，讓同事不敢表達意見。

有新入職公務員 被翻出過往社交平台言論投訴

梁籌庭指，認識一名公務員同事，大約新入職兩個月，就被人「篤灰」，翻出其入職前在社交網的言論，該人是轉載一些朋友的帖文，但其後就被截圖，輾轉交上局方，最終「搞一大輪」才被告知投訴不成立，但過程中該同事受到極大的身心折磨。他指，公務員新入職，作為工會會為他們舉辦入職班，教導公務員言行準則，眼見近來的政治狀況，現時都會叫他們「第一時間剷晒你（社交平台）所有嘢」，以免無故被「篤灰」。

他指，現時同事內部的氣氛很差，以前公務員可以自由表態政見，只要不涉及具體行動，表達什麼意見都行，將時事當成茶餘飯後話題；但現時深怕動輒得咎，大家連意見都不敢表達，只能談「風花雪月」。就算閉口不談政治，有時連所穿的衣服、口罩的顏色都會無故成為舉報的「依據」。



梁籌庭指，公務員被「篤灰」的原因有很多，最明顯的原因，除了政治意識形態的鬥爭外，還包括私人恩怨、辦公室「爭上位」等：「唔妥你、見你acting（署任）緊，係咪都隊冧你先。呢個唔係一個好嘅現象同氣氛，私人交惡都擺埋上枱。」他又坦言，絕大部分事件都是「藍篤黃」，即使是深藍立場的意見被「篤」出來，也沒有任何用處。

梁籌庭。（資料圖片）

推宣誓安排後投訴急升

梁指，自從推出宣誓安排後，「篤灰」的現象在公務員內部十分普遍，引述內部同事統計指，現時有過萬宗涉及公務員的投訴。梁籌庭回覆《香港01》記者查詢指，政府一向沒有公開涉及公務員投訴的整體數字，因這是各部門自行處理，數據是從一些得悉整體情況的同事了解所得，大部分投訴與政治相關。他又透露，投訴數字是從政府推出宣誓安排後急劇上升，形容情況「恐怖」，「『篤灰』呢樣嘢過往一直都有，但近日個情況，係去到連社交平台一言一行都可以成為攻擊目標，比以前易『篤』咗好多。」

梁籌庭表示，曾經向聶德權反映以上「篤灰成風」的現象，但對方未有回應，質疑政府高層是有意做成這種氣氛，讓公務員「唔好出聲就最好，批評政府嘅嘢都唔敢講」。他回應《香港01》記者指，政府似乎是「樂見」這種現象，坦言自己亦會有類似的擔心，呼籲局方盡快更新公務員行為守則指引，清晰介定什麼可做、什麼不可做，免卻同事的恐懼。