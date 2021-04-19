公務員宣誓︱聶德權：拒簽者25人已辭職　其餘多已停職或放無薪假

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-19 14:44

港府去年起要求公務員宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠特區。公務員事務局局長聶德權今日（19日）在立法會委員會會議交代最新情況指，直至今年3月底，新加入並已簽聲明的公務員約有6,500人，而去年7月1日前已加入的約17萬現職公務員大部分已簽署聲明，至今年4月1日共有129位公務員不理會或拒絕簽署聲明，當中大部分為文職職系人員，少數為紀律部隊。聶德權表示，該129人當中有25人已經辭職，會繼續跟進其他拒絕簽署聲明者，他們可被勒令辭職，相信會在數個月內已可處理。 公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵稱，已拒絕簽署的103人中，在各部門已考慮過有關申述後，都不接受拒簽理由，除了少數正放無薪假的人士，其餘已經停職。 聶德權亦交代，5月份的下階段簽署聲明人士，將包括其他按非公務員條款聘任的政府僱員，而醫管局、社福機構、學校等政府資助機構人員的則不包括在內，另作處理。

聶德權強調會加快處理拒簽聲明者 料數個月內完成工作

聶德權表示，有關129人所屬的部門已去信要求解釋，部分已收到回覆，如未能提供合理解釋，管方會嚴重質疑有關公務員是否願意承擔公務員的基本責任及是否適合留任。他透露，部分拒簽者在回覆中提到，認為聲明內容損害言論自由，亦有人表明不同意聲明內容，或認為簽署聲明會與持有外國國籍有衝突。

民建聯蔣麗芸問目前有多少外籍公務員，及簽聲明本身是否包括司法系統。聶德權回應指，印象中129名拒簽聲明人士沒有非華裔人士，但詳細資料暫不便透露，而司法系統內的公務員亦已包括在內，司法人員本身已經則早已按要求宣誓效忠。

勞聯潘兆平問及拒絕簽署聲明人士如何跟進，與及資助機構之後是否需要簽署聲明。聶德權回應指，有25名公務員已辭職。其他拒絕簽署聲明者將繼續跟進，可被勒令辭職，相信數個月內已可處理。

民建聯何俊賢指，如果公務員連盡忠職守都做不到，是否仍要向他們提供退休金，問政府是否可盡力削減有關方面的資源、要用多少公帑。聶德權回應指，他們就簽署聲明方面有數種不同的處理方式，新公務員不簽署者不獲聘，而現職公務員如不簽署，將被視為不宜繼續擔任公務員，會被終止聘用，強調當局已實在地處理問題，並會加快處理，勒令他們離開公務員隊伍。

工聯會郭偉强問及，日後有否機制監察公務員是否符合標準。聶德權回應指，一向有機制跟進，在宣誓後亦會留意公務員有否違反宣誓、整體上反對政府的行為等。自由黨邵家輝指，公務員不應該有雙重國籍，憂慮會否亦關注公務員的士氣如何。聶回應指，擔任港府的公務員就要盡忠職守，支持政府施政，即使在其他場合亦不應該說一些不符擁護《基本法》、效忠香港特別行政區的說話。

聶德權。（資料圖片）

新增內地教育津貼併入既有本地津貼 建制質疑資助不足

另外，本港公務員原本有海外教育津貼及本地教育津貼，當局打算將內地的中小學亦併入本地教育津貼。蔣麗芸要求津貼範圍包括至內地大學資助。工聯會郭偉强亦質疑有關內地的新計劃被併入本地而非海外，質疑機票、食宿等不被包括。

聶德權表示，有關津貼的申請數字不多，故金額早已凍結，至於為何內地的部分不被算作海外，是因為香港與內地是同一國家，當局同時希望公務員子女的中、小學升學部分可加入內地，故今次安排了中小學部分，而目前政府已有不限公務員的內地大學升學資助計劃，經審查全額資助每年有16,800元，免入息審查資助下的定額每年港幣5,600元。