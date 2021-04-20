傅景華憂規管「假新聞」損言論自由：會混淆不實和官方不同意訊息

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-20 16:32

警務處處長鄧炳強較早前狠批《蘋果日報》一份針對國家安全教育日活動的頭版報道，指如有人嘗試利用「假新聞」危害香港，警隊將會作出調查、拘捕及檢控，又指「假新聞」與國家安全有直接關係。近日港澳辦、中聯辦、親中媒體等，都先後「放風」指要監管「假新聞」媒體。 香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華今早（20日）於港台節目上表示，規管「假新聞」／「不實訊息」最大的問題是，法例可以任由政府、執法部門去詮釋和運用，執行起來很多時會混淆了「不實訊息」和「官方不同意的訊息」，甚至官方媒體自身有時候都會散播不實訊息，但無人能夠監察。以海外經驗來說，這類法例最終很多時都會影響新聞和言論自由。

4月15日「全民國家安全教育日」期間，警方鐵路應變部隊向參觀小學生展示衝鋒槍等裝備，其中有學生持玩具槍指向同學。《蘋果日報》引述網民意見稱，畫面令人聯想起8.31太子站事件，被鄧炳強批評「煽動仇恨」、「假新聞」。（路透社圖片）

憂法例易被拿作政治用途

傅景華指出「假新聞」這字詞，主要常用於外國政客，但很多時所指的都不是傳統意義上的「新聞」，而是「不實訊息」。他指，海外不少地方例如新加坡等，立法管制這類訊息時，都會遇上許多實際問題，經常引發爭議。

傅指出，這類法例下政府往往有權要求某些網頁內容下架，要求對方修改或是加上官方態度，會涉及新聞、言論自由的爭議。況且，相關法律是由政府、執法部門執行，現實上存在許多政治爭議，例如誰人有權決定甚麼是「假新聞」的問題，像今次香港警方不同意一份報章刊登相片的安排，但到底這是否算「假新聞」？「法律好多時由行政、執法機關去詮釋，好多情況下，（政府）會混淆咗不實信息，同埋（官方）唔同意嘅訊息。」在某些情況下，法例甚至會根據行政機關的理解、政治需要去執行。

更進一步地，傅景華指有時候官方媒體、親建制的政治人物也會傳播一些不實的信息，如真的立例規管「假新聞」，到底會否針對所有訊息，是個疑問。因此，他認為立法監管「假新聞」，最大問題還是有沒有足夠力量制衡、當事人可否上訴等問題，而據過往經驗，相關法例對新聞、言論自由都有所衝擊。