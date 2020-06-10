修例風波一周年｜假新聞過百萬瀏覽　多個fact check團隊誓查真相

反逃犯修訂引起的連串示威由去年持續一年，無論是黃營或是藍營均出現似真非真、似假非假的消息，包括《香港01》、法新社、傳真社等多個傳媒都投入資源，做「fact check」（事實查核）。 Facebook在去年9月委任法新社（AFP）為香港地區的查證機構，法新社向《香港01》透露至去年11月初，核查本港假新聞的次數已達亞洲地區大選期間的程度。成立五年的「求驗傳媒」，亦多次成功澄清不實的新聞。多個團隊都建議港人，轉發資訊或新聞時要先求證，不要人云亦云。

反修例示威期間，無論是黃營或是藍營都努力做宣傳工作。（資料圖片 / 羅君豪攝）

反修例示威衝突下，fact check（事實查核）一詞幾乎人人皆知，即要辨識及審核消息的真確。在網絡世界，真假消息難分下，不同媒體或網絡平台，都有人努力地打擊假消息、假新聞。

過去一年反修例的示威衝突，多個傳媒機構都有做事實查核報道。如《香港01》就查核過，央視報道811爆眼少女被派錢是假新聞，央視報道中的女士並非傷者、手持現金亦非派錢。

2019年8月13日，《香港01》刊出事實查核報道《央視發相指眼傷女子曾派錢 「相中人」現身澄清》。

法新社兩個月內發布50篇查核報道

去年6月反修例示威爆發後，法新社受facebook的邀請負責香港地區的事實核查。作為一間國際新聞社，事實核查對AFP來說一直是非常重要的部分，並於2018年成立亞洲事實核查團隊，當中香港團隊共四個人，包括一名事實核查記者及三名編輯，雖然僅以英文寫核查報道，但他們會核查繁簡體中英文消息。

從2019年6月開始到8月期間，AFP的團隊做了大約50篇反修例相關的報道，檢驗了上百條有事實錯誤或有誤導性的資訊的消息。假消息、假新聞來自港人多用的FB、IG及Twitter，亦有內地網友慣用的微博及微信。

經AFP事實核查團隊確認為假消息或有意誤導的消息，Facebook會限制消息繼續擴散。（AFP）

假消息由藍黃陣營齊傳出

AFP亞洲核實團隊負責人Catherine Barton接受《香港01》的查詢指，有些假消息或誤導性消息在被核查前已經被瀏覽了過百萬次，由藍黃陣營散佈出來的都有，數量驚人。她說，藍營的假消息多在公開的群組、平台出現，而黃營的假消息則多流傳於加密的群組，包括Telegram及WhatsApp當中。

AFP事實核查團隊在網頁上也列明了多種核查的方法，包括追查消息來源、研究影片關鍵影格、交叉核對信息，甚至聯繫消息提及的機構、受訪者等。

鄭文傑「嫖娼」照片是2012年新聞報道配圖

Barton舉例，團隊經常使用圖片搜索，以查看相片是否出自其他舊新聞。如2019年英國駐香港總領事館僱員鄭文傑曾被中國警方指在深圳境內多次嫖娼等，當時網上流傳一張相片，內有一名與鄭文傑長相相似的男子及一名年輕女性，二人被同時被扣上手銬。相片被指是鄭文傑嫖娼的證據，被不少人轉發。AFP團隊利用圖片搜索，發現這張相片是2012年另一報道的配圖，由此確認相片為假。

假消息與日俱增 數量達亞洲大選級別

由反修例示威開始至11月初以來，AFP團隊核查本港假新聞的次數已達亞洲地區如印尼、菲律賓的大選期間程度。而AFP作為第三方與Facbook合作，經AFP事實核查團隊確認為假消息或有意誤導的消息，他們會透過Facebook限制消息繼續擴散，Barton說：「只要示威不停，這些消息就與日俱增，日漸密集。」

經AFP事實核查團隊確認為假消息或有意誤導的消息，Facebook會限制消息繼續擴散。（AFP）

求驗傳媒：人人都應負社會責任去求真

除了國際通訊社做事實查核，facebook上也有知名的factcheck專頁。其中為人熟悉的「求驗傳媒」在2014年9月成立，成員至今一直只有五人。他們的負責人接受《香港01》訪問時表示，雨傘運動時出現「學民思潮多名女生未婚先孕」、「孕婦趕不及去律敦治醫院分娩」等謠言，甚至出現傳媒也出現與事實不符的報道，認為有必要求真、驗證，於是成立專頁。

他們說：「我們的理念很簡單，當商界一直強調Corporate Social Responsibility （企業社會責任），我們也相信個人都有Social Responsibility （社會責任），而對新聞及社會資訊求真驗證，就是我們給自己的責任。」

為人熟悉的「求驗傳媒」在2014年9月成立，至今獲逾15萬人士關注。（求驗傳媒facebook）

女示威者「天使謠言系列」實為成人影片截圖

隨着資訊量增加，他們的工作亦變得忙碌。過去，求驗傳媒約兩至三天才會處理一個謠言，但在反修例運動時期最高峰是一天出五篇，有時一天內更可以收到30宗查詢及報料，當中包括圖片、新聞、WhatsApp訊息等。

面對沉重的工作量，求驗傳媒對於網民的信任感到慶幸，也樂意回答查詢，但他們更希望大家不要散播未證實的消息。「其實網民的威力很大，他們現在很多時不但報料，更會把他們找到的線索，甚至答案都給我們」，如女示威者的「天使謠言系列」的影片，經網民的資料證實是來自越南的成人影片。

「天使」系列假新聞，圖片取自成人網站。

求證不分陣營 有假便要客觀道出

五年過去，香港再次出現大型社會運動，求驗傳媒留意到由去年6月開始便出現龐大的資訊量，各陣營都有把未經證實的消息大量散播，部份更是刻意散播以達政治目的。

求驗傳媒強調，無論是黃營或是藍營、任何傳媒機構，他們只要找到證據顯示謠言、報道是假的也會如實反映，「我們試過同一日被不同的網友標籤分別為兩個對立的陣營。」

哪個陣營的謠言較多？求驗傳媒不認為社會上只有黃、藍兩類人存在，故無法量化那邊較嚴重，「各方其實都會『炒車』。」即使不能夠分辨黃、藍，但他們肯定的是這些謠言大多由非傳媒平台所發放，「他們不會核實內容，近乎任何跟自己政治取態一致的消息、故事、謠言、改圖。」如果大家在接收資訊時沒有多方求證，便容易誤傳假消息。

傳真社證實一名網傳於太子站死亡的男子已經送院。（FactWire）

由於求驗傳媒並非官方的事實查核團隊，故只是透過第三方的公開資訊，例如以前的新聞、網上公開的相片、片段等，去確認近期的傳聞是否真實，而真實的定義包括「5W1H」（時間、地點、人物、事件、原因、如何），只要有錯，就確認是假新聞。部分個案只需要半小時以內便可以完成，但也有些他們會花上數天斷斷續續地蒐集資料，甚至最後因為證據不足而無法繼續。

傳真社加開「factcheck」專頁

另一個傳媒傳真社（FactWire），同樣有進行fact check的工作，今年更加設「FactWire Fact Check」facebook專頁，從2月至6月已發布21篇報道，內容由反修例事件至國際的傳聞都有。去年傳真社訪問8.31太子站當晚各被捕人士的說法，證明一名綠色的上衣男子已經送院，未有於站內去世。

無論是AFP團隊、求驗傳媒，或者大眾傳媒也認為，大家在轉發消息前可以先求證，減少假消息或假新聞的流傳。

▼8.31太子站衝突▼