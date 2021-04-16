李家超斥有媒體「播毒」　鄧炳強：會調查用假新聞危害香港人士

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-16 14:44

中央港澳工作領導小組辦公室、國務院港澳辦在昨日（15日）「全民國家安全教育日」發表文章，指中央堅定支持港府在教育、傳媒等領域推進撥亂反正工作。 保安局局長李家超今日（16日）出席立法會財務委員會特別會議時，跟隨「主調」指危害國家安全人士利用三大媒界，即媒體、文化藝術及刊物「播毒」，形容「無恥地」將罪犯打造成英雄故事。李鼓勵市民要「講出真理，聲音要蓋過歪理」。 警務處處長鄧炳強亦強調，如有人嘗試利用假新聞危害香港，警隊將會作出調查、拘捕及檢控。

▼4.15國安日 警務處的中式步操與開放日▼

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李家超：無恥地將罪犯打造英雄故事

保安局局長李家超在開場發言時指出，《港區國安法》制止了反修例示威及勾結外國勢力行為，雖然社會大致回復平靜，但仍存有安全風險，但危害國家安全人士仍不斷利用媒體、文化藝術及刊物，宣揚灌輸港獨和破壞意識，形容是「無恥地將罪犯打造英雄故事」。

李續指，本土恐怖主義有潛伏社會風險，要慎防自我激化的人，突然作出孤狼式恐襲；而外部勢力代理人仍然在港，等待機會插手破壞，因此要居安思危，隨時處理突發事情。

保安局局長李家超指出，仍有危害國家安全人士利用媒體、文化藝術及刊物灌輸破壞及港獨意識。（資料圖片）

李家超在回應立法會議員提問時，多次提到在國安法生效後，仍有人利用假新聞宣揚破壞及港獨訊息，「有啲媒體刻意將罪犯塑造英雄故事，係非常敗壞」，認為應理直氣壯地說出真理，「應該要大聲發聲，要蓋過佢地嘅歪理，用我哋把聲要蓋過佢哋。」

警務處處長鄧炳強表示，如有人嘗試利用假新聞危害香港，警隊會全面調查，一有證據會作出拘捕及檢控。（資料圖片/盧翊銘攝）

警務處處長鄧炳強亦指出，假新聞與國家安全有關，有外部勢力利用香港的代理人煽動仇恨、分化社會、製造矛盾及恐嚇說真話的人，相關情況今日已在報紙一一應驗，他強調如有人嘗試利用假新聞危害香港，警隊會全面調查，一有證據會作出拘捕及檢控。