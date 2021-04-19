小學搞年度「小型立法會」會議　學生做匯報向校長提案申請撥款

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-19 07:00

回想起舊時讀書的年代，每位同學都一定對學校有些「意見」，例如為甚麼不可以穿運動服回校、某些設施太舊想更換等等，而這些「意見」往往都只能成為同學之間偶爾抱怨的對話，難以真正實行改變。隨著時代不同，近年不少學校都主動聆聽學生需要，即使是小學生，能參與的學校事務也大大增加，將軍澳循道衞理小學更有校內的學生會，每年與校長舉行議會，內容由討論學校政策到提出新議案要求校方通過撥款都有，十足一個「小型立法會」現場。

同學做足功課提案 校長提問練急才

+ 6 + 6 + 6

將軍澳循道衞理小學第七屆學生會成員以及一眾小五學生領袖，近日舉行了學校學生諮議會，會上學生會成員提議雨季即將來臨，每年都有不少同學忘記帶雨傘而弄得十分狼狽，因此希望校方能實行「雨傘共享」計劃，呼籲同學把不要的雨傘帶回校捐贈，並購買傘架放置，目標是最少收集30把雨傘。

聽完同學提案後，校長林德育先讚揚同學的計劃有環保意識，但不少地方需要再深入討論，他馬上提出疑問來幫助同學完善方案，同時考驗同學急才。

「如果最後同學捐唔夠30把點算？」

「收遮標準係咩？會唔會有安全問題？」

「同學借完唔記得還又會點？」

提案同學聽到校長的連番提問也會略為緊張，也會發現自己計劃中有能完善的地方，最終他們決定若最終回收雨傘不夠30把，校方會撥款購買。

留意到校內櫃格混亂 同學們「死口唔認」

會上有小五學生領袖留意到同學櫃格混亂，同學放置在櫃格的視藝袋、書角經常突出通道位置，就此提出三個可行方案，包括翻新櫃格、重新裝飾以及舉辦獎勵計劃，吸引同學整理好自己的儲物空間。惟獨前兩個方案需要一定成本，因此希望校方能舉辦獎勵計劃。

Jason（左）和Nathan（右）留意到同學櫃格混亂，提出三個可行改善方案

負責是次提案的Jason和Nathan更向全校發網上問卷，最終收回197個回覆，但當中近8成同學聲稱不覺得自己櫃格混亂。校長林德育笑言：「既然同學都唔覺得自己亂，你地嘅標準係咩？」Jason和Nathan當下不知如何回應，校長鼓勵他們直接說出自己想法便可，稍作討論後Jason回應校長：「我哋親眼見到，真係好亂，佢哋講大話唔認！」

面對同學直率的表達，校長亦表示欣賞同學有自己立場，有時人多不一定是正確，承諾協助有關獎勵計劃的推行。另外，此次諮議會更有同學提議增設運動設施，校方亦會答應會撥款購買。

+ 10 + 10 + 10

與同學直接對話是教育中最開心環節

校長林德育表示，能與學生直接對話是教育中最開心的事，他們能提出一些成年人未必能發現的問題，例如之前有學生指考試時穿著運動服，感覺較輕鬆，有助考取更好成績，校方都批准。校長認為是次諮議會同學做得十分出色：「同學有做問卷，有做資料整合運用數據分析，仲會諗幾個解決方案出嚟篩選，即場的對答都係課本以外嘅成長機會。」

在諮議會上，提出增設運動設施的同學表示自己喜歡玩「高爾夫球玩具」，校長當時也回應「如果你鐘意玩我買畀你！」當時所有同學都哄堂大笑，但校長原來相當認真，在會議筆記上也有記錄，並打算周末時真的去購買，校長認為答應了小朋友的話就要去做，這一點相當重要。

相關文章：疫情下通德學校師生戴口罩進行統整課程 老師：事先評估學生體能

+ 11 + 11 + 11