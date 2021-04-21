袁彌昌籌組中間派學者平台　張炳良、呂大樂加入　否認與選舉有關

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-21 18:15

自由黨榮譽主席田北俊牽頭的「希望聯盟」，去年打着「中間派」旗號推薦3人出選立法會，當中包括香港大學政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌。半年過後，香港選舉制度大變，「希望聯盟」未有動靜，但袁彌昌卻有新搞作。 袁彌昌向《香港01》透露，現時正籌組學者平台，希望能集中學術及評論界力量，亦計劃向政府提出政策倡議及意見，現時約8人已加入，包括運輸及房屋局前局長、教育大學公共行政學研究講座教授張炳良、教育大學副校長呂大樂、香港大學經濟及工商管理學院經濟學教授鄧希煒等。 至於會否有意參選改制後的立法會選舉，袁彌昌料民主黨應會派人出選，自己需要先評估能否取得選委會5個界別的提名票，以及與民主派協調結果後再作決定，若出戰都會在地區直選，但強調與籌組的學者平台無關。

倘出戰會在地區直選 取選委5界別提名難度大

袁彌昌指，在選舉改制後，擔心日後只剩下建制派一把聲音，他希望集合學術及評論界力量，提出制度及政策上潛在的問題及意見，但平台不會成立網頁，計劃由各成員在不同媒體上發表文章，平台現時亦未命名，各人僅曾「碰頭」一次，目前仍處初步階段。

去年曾以「希望聯盟」牌頭出戰港島直選的袁彌昌，會否計劃在選舉改制後的立法會捲土重來？他坦言聯盟正處於「休眠狀態」，僅曾與田北俊間中有飯聚及會面，但承認若以個人名義出戰則勝算不大。



袁彌昌認為，要取得選委會5個界別的提名票難度頗大，他需要先評估勝算，又指中央應容許民主黨參選，故要先視乎該黨計劃再作決定，倘自己出戰會在地區直選界別，但目前仍言之尚早。