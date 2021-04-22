教聯調查：8成小學指欠專職跟進國安教育　促財委會通過架構撥款

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-22 15:18

隨著《港區國安法》落實近一年，學校須開展國家安全教育，教育局於2月初向全港學校發出國家安全教育指引。教聯會於4月中旬向全港小學發出問卷，了解學校推行國安教育的情況及所需支援，並收到281間小學回應。 調查發現，9成半小學會在早會、周會或班主任課分享國安相關知識，另有超過7成半小學表示會將國家安全教育內容融入相關學科，例如常識科、中文科及生命教育科等。 在剛過去的「全民國家安全教育日」，超過8成小學表示有升國旗及奏唱國歌，以及在早會班主任課教授相關知識。至於推行國安教育時遇到的困難，超過8成受訪小學指中層職位不足，難以安排專責人員跟進，擔心或會影響推行成效。

9成半支持盡快通過中層人手及薪酬架構撥款

因應不同學校情況，各校會按校本需要，制訂國家安全教育的推行時間。調查結果顯示，超過6成受訪小學表示會在六個年級同時、同步推行國家安全教育，惟仍有3成學校回應未決定推行國安教育的細節。

調查又發現，近7成半學校指教師對國安相關課題不熟悉，表示現有課程緊迫的有近6成半。同時，逾5成半小學反映目前欠缺相關教學資源，教聯會促請局方加強專業支援，讓教育同工做好相關工作。

另外，76％受訪學校表示在小學增設國情國安教育統籌主任職位，對學校推行相關教育有很大幫助，反映絕大部分小學均認同由中層主任專責統籌全校的國情國安教育，能更有效增進學生國民身份認同。

調查又顯示，9成半受訪小學校長或副校長表示，支持或很支持盡快通過理順小學中層人手及薪酬架構撥款，讓學校增設中層職位專責統籌國情國安教育工作。教聯會期望政府盡快將理順中小學中層人手及薪酬架構撥款放上財委會議程，讓撥款能早日獲得通過。

促教育局定期舉辦國安教育培訓講座及工作坊

教聯會會長黃錦良指出，國情國安教育要落實到位，其中一大關鍵，在於有專責人員推行相關工作，以便動員整個教師團隊，從課程設置及教學策略著手，讓學生全面認識《憲法》、《基本法》、「一國兩制」、國家安全、國旗國歌等相關概念。該會期望理順小學中層人手及薪酬架構撥款能盡快獲得通過，讓小學增設中層職位統籌國情國安教育。

教聯會又促請教育局定期舉辦國安教育培訓講座及工作坊，並加強教師相關知識。另外亦應成立跨專業團隊，共同編寫教材及教學示例，並到校進行講解，讓師生更易掌握法律內容；盡快更新其他科目的課程框架，讓學生在各個學科及範疇，了解國家安全重要性，並應提供相關津貼，讓學校開展多元化的國情國安教育活動。