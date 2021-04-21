國安法︳馬道立形容特首指定法官奇怪　惟強調有雙重保障

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終審法院前首席法官馬道立將到自己曾私人執業的Temple Chambers擔任仲裁員。他上月在英國的律師學院Gray's Inn舉辦的網上論壇談論有關法治及司法獨立的議題。

論壇上，主持問及是否應永遠由司法機構決定哪位法官審案，而不受行政干預。馬道立發言回應時引述另一法官的問題，並表示認同由司法機構委任法官，本身是法治的一部份。他又形容香港在國安法決定下，由特首委任法官為奇怪（strange）的安排。

馬道立罕有地在公開場合形容國安法下指定法官的安排為「奇怪」。（線上論壇影片截圖）

馬道立在該論壇上，主動回應就司法獨立相關的討論。他表示，認同司法獨立應包括由司法機構自行決定由哪些法官聽審案件，而不是由某人就着可能是政治或其他範疇的角度行事。（Because that is part of the independence of judiciary to decide for itself, which judges will hear the case and not have somebody else whose angle or whose particular context, may well be political or some other sort of interested aspect of it.）

馬道立直言，這是一個對香港而言重要的問題，而這裡有一個奇怪的指定法官規定。(So this is an important question, as far as Hong Kong is concerned, where you had the strange provision of the designation of judges.) 不過，馬道立亦有提到指定法官的制度有兩個保障，就是特首會向首席法官詢問意見，與及指定法官本身就是由現有的法官之中選定。

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