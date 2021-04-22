曾偉雄新疆考察讚反恐成功：百姓唱歌跳舞滿面笑容　無人有痛苦

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-04-22 18:32

近年西方與中國的衝突焦點之一，是新疆的人權問題，曾到新疆考察的國家禁毒委員會副主任、前警務處處長曾偉雄指，當地自90年代至2016年之間，發生數千宗恐怖襲擊，主要是東突厥獨立運動所為，連平民百姓，包括女性及小孩都受牽連甚至死亡，但現在新疆的恐怖活動已幾近遏止，反恐成功。 曾偉雄指，雖然考察行程大多數是預先安排，但在街上隨機遇到的都是真人，「你可以分辨他們是真快樂還是不快樂，那時我沒看到任何人，顯示任何痛苦跡象或什麼的。」

看到小孩在公共場所玩耍 維吾爾人唱歌跳舞

曾偉雄接受新民黨主席葉劉淑儀訪問時表示，此數千宗恐襲導致數百人死亡，除了官員和宗教領袖亦有平民死傷，主要是東突厥獨立運動所為，而該組織是聯合國列出的國際恐怖組織。

2019年，曾偉雄以國家禁毒委員會副主任的身份到訪新疆，包括烏魯木齊、喀什和伊犁等地，看到當地有很多清真寺，亦有一些老城區正在重建。他說，喀什是過去最受恐怖襲擊困擾的城市，而他在市區看到小孩在公共場所玩耍，老人家和女士可在家門口乘涼，居民在過日常生活。

西方國家經常指控中國打壓維吾爾族文化，葉劉批評西方根本無證據，亦未曾踏足新疆；曾偉雄則指，他在喀什市的舊市場和夜市，看到維吾爾族人在唱當地民歌和跳民族舞蹈，「我確切可以在他們的臉上看到笑容」，稱他們很快樂。

指現時旅客幾乎無處不在

曾偉雄又指，在發生恐怖襲擊的時候，沒有人敢前往新疆，是「一潭死水」，現在則看到旅客幾乎無處不在。