全城搶外傭︱外傭身價急升　葉劉：有僱主打算開出8,000元月薪

撰文： 林劍 周禮希 最後更新日期： 2021-04-19 15:40

政府周日（18日）宣布，基於本地出現新冠肺炎變種病毒株，由周二（20日）零時起，禁止所有從印度、巴基斯坦及菲律賓來港的民航客機着陸香港14天，直至5月3日。 疫情本身已嚴重影響外傭供應，菲律賓再被納入「禁飛令」，更加「一姐難求」。據勞工及福利局局長羅致光所指，禁飛或影響逾千外傭及其僱主。有外傭代理團體就指，疫情下外傭月薪已普遍提升5%至10%，由法定最低工資4,630元增至約5,000元，估計今次受停飛影響可升近20%，或升至5,500元。 本身有僱用外傭的新民黨主席葉劉淑儀表示，外傭市場本身已因應疫情變得供應緊張，再加上東南亞多國現時都未能輸出外傭至香港，外傭市場愈來愈熾熱，甚至聽過一些案例，僱主打算開價8,000元月薪聘請外傭。

葉劉指熔斷機制維持僅14天 新增影響不大

葉劉淑儀指，新的航班熔斷機制只是維持14天，預料對外傭市場帶來的新影響不大。不過她指出，本港外傭市場本已因應疫情變得供應緊張，例如菲律賓方面疫情嚴峻、印尼方面又正研究將部分費用轉嫁至僱主，而且東南亞多國亦未能輸出外傭至本港，令外傭市場熾熱，「甚至聽聞八千蚊請工人都有」。

葉劉指，自己已與受影響的家庭代表、外傭中介公司見面了解情況，得知供應情況暫時無法紓緩，「羅致光都去過緬甸（研究輸入緬傭）啦，嗰邊𠵱家更亂，佢都搵唔到。」

至於自家外傭，葉太表示已經聘用對方20多年，她給予的條件亦遠不止4千多元，而且只需要服務她一個人相對輕鬆，「又無細路，又無老人」，故其家傭並無因為事件向她要求加薪，但她知道社會上不少家庭都面對壓力，入境處亦有打擊外傭為加薪而「跳工」的措施。

葉劉淑儀。（資料圖片）

容海恩：自家兩外傭較自律

新民黨另一立法會議員、聘請兩名外傭的容海恩表示，自家兩名外傭都是來自菲律賓，而且是兩姊妹，兩人目前皆未到完約時期，暫時未遇到「坐地起價」的情況。不過她指，由於現時外傭供不應求，請人困難，的確聽過不少中介公司坐地起價的個案，即使肯付較高的薪金，由開始辦手續到工人真的到來工作，都需要大半年時間，其後甚至要面對部分人隨時「跳工」的問題，「有好多僱主都叫我幫手反映下個情況」。

至於會否擔心菲傭社群爆發變種病毒疫情從而影響自家外傭，容海恩表示不會，因為自家兩名菲傭比較自律，也會注意衞生避免感染病毒，因此不會刻意要求她們減少外出。她指，外傭每星期只有一天假期，外出見見朋友無可厚非，也希望僱主諒解，如外傭在假日留家，也不要要求她們工作。