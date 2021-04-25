人大常委會明召開　譚耀宗：暫無香港議程　林鄭無邀請他入資審會

全國人大常委會明日（26日）起一連4日在北京舉行，全國人大常委譚耀宗今日（25日）啟程赴京前表示，今次會議主要有關內地法例修改、報告，暫時沒有與香港的關係。

對於有立法會議員建議選舉委員會參選人須申報國籍、旅遊證件等，譚耀宗表示，若有需要將留待特區政府處理，但目前無此要求。

至於有否獲邀加入資格審查委員會，譚耀宗說，特首林鄭月娥無就此事接觸他。他認為資審會成員應對《國安法》、《基本法》及憲法有一定了解，令人感覺有公信力。