人大常委會明召開　譚耀宗：暫無香港議程　林鄭無邀請他入資審會

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全國人大常委會明日（26日）起一連4日在北京舉行，全國人大常委譚耀宗今日（25日）啟程赴京前表示，今次會議主要有關內地法例修改、報告，暫時沒有與香港的關係。

對於有立法會議員建議選舉委員會參選人須申報國籍、旅遊證件等，譚耀宗表示，若有需要將留待特區政府處理，但目前無此要求。

至於有否獲邀加入資格審查委員會，譚耀宗說，特首林鄭月娥無就此事接觸他。他認為資審會成員應對《國安法》、《基本法》及憲法有一定了解，令人感覺有公信力。

選委會真空期問題　料無需在人大常委會提出

有關選舉委員會在2026年10月任期屆滿後出現真空的問題，被問到人大常委會是否會處理時，譚耀宗指，距離有關情況仍有一定時間，相信特區政府有需要時，將向人大常委會提出問題，料屆時會處理。

不過他指，今次人大常委會的議程，沒有與選委會真空期相關的部分，他亦不認為需要在人大常委會的會議上提出，料這些技術問題先由相關部門與港府商量即可。

據新華社報道，今次常委會會議將審議鄉村振興促進法草案、反食品浪費法草案、海上交通安全法修訂草案、教育法修正草案、數據安全法草案、個人信息保護法草案、海南自由貿易港法等草案。

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