選舉改制｜盧文端：泛民肯定會參選立法會　無因鼓吹「罷選」鬆懈

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-26 21:21

全國人大修改香港選舉制度，政圈關注民主派日後會否仍參選立法會。全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端今（26日）在報章撰文指，雖然有輿論說泛民主流意見認為不應參加下屆立法會選舉，但他相信泛民肯定會參選，問題只是在於有哪些泛民人士參選。 盧文端認為，泛民在新選舉制度下參選，是走向轉型的第一步，也是關鍵一步，相信泛民的有識之士會走出這一步。他認為這不僅因為從政參選是泛民的生存之道，而且在泛民的「情緒性發泄」之後，其背後的各種利益持份者會以不同方式推動泛民參選。

盧：參選從政是反對派生存之道

盧文端在文中表示，泛民的政治空間來自「一國兩制」，認為中央真心誠意落實「一國兩制」，希望香港發展出理性、溫和、成熟的反對派，給予了反對派合法的政治發展空間。盧文端認為，參選從政是泛民作為反對派的生存之道，「現在那些說不參選的人，本來就不是參選之人，他們大大聲說不參選，不過是『站着說話不腰疼』，那些已身在政壇並沒有鬆懈工作的泛民人士，正在用自己的行動釋放出不會輕言放棄參選的信息。」

盧文端又指，有兩個現象帶出泛民不會輕易放棄參選的信息：一是泛民吸收立法會「總辭」不利己的教訓，決定不在區議會搞「總辭」，即使面對大規模DQ泛民的區議員，亦不會「總辭」，以守住區議會地盤，為以後的選舉累積資源。二是一些泛民人士的地區工作並沒有因有些人鼓吹「罷選」而鬆懈，從社區中可看到他們對居民組織的爭奪，以及宣傳政績的廣告牌，就能直接感受到這些泛民人士不會輕言放棄參選。

他最後稱，相信泛民肯定會參選，但至於以什麼格局參選，「舊泛民」與「新泛民」如何各自競選佈局，有待進一步觀察。