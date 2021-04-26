職工盟五一遊行已申不反對通知書　另辦打卡活動冀連結同路人

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-26 20:56

本周六是五月一日勞動節，職工盟今日（26日）在荃灣擺街站宣傳當日舉行的五一遊行及街站。職工盟總幹事蒙兆達表示，工會除了就業權益外，更要守住價值。他呼籲市民今年五一從小事做起，「要在亂世繼續掙扎，負重前行」。 職工盟今年五月一日除了申請舉辦遊行、示威，亦將舉辦一個社交媒體活動，呼籲市民以印有中指的透明卡片，到不同的地方拍照打卡，並上載至網上，以連結其他同路人。

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蒙兆達在記者會上表示，本港各行各業的從業員都受政府「飄移的紅線」影響，形容情況如文化大革命，例如查冊的記者、陣地社工均被控。他質疑政權拒絕設立失業援助金，但卻花錢推動大灣區青年就業計劃，令人質疑共渡時艱只是謊言，又批評中央改革議會制度，扼殺僅餘的自由空間，但強調香港人的精神沒有減退。

職工盟暫代主席黃迺元指，職工盟秘書長李卓人及主席吳敏兒分別被關押。對於有人指控職工盟不務正業的質疑，他回應指，如果他們只關注勞工，「在不義的土壤上不會有成果」。

透明卡將於街站及黃店派發

職工盟副主席、香港酒店工會主席徐考澧認為，反修例事件令港人能為共同目的而連結起來，相信工會可藉不同行業的切身利益，將這關係重新連結。

另一職工盟代表指，適逢五月一日，他們的社交媒體活動要證明市民永遠不會向政權低頭，希望大家到不同地方拍照，以hashtag打卡告訴同路人，並希望長期表態能證明抗爭的路仍未完結。有關的透明卡將於街站、黃店派發。

遊行已申請不反對通知書 但對警方批准遊行並不樂觀

5月1日當天，職工盟將設有11個大型街站，職工盟旗下工會將參與，該遊行已申請不反對通知書，申請500人由灣仔盧押道出發到政府總部，但蒙兆達指對警方批准遊行並不樂觀。

接近7時，6名警察到職工盟記者會及街站現場查問職工盟的負責人，經過查問後暫時，6名警員退到一旁。街站最終提早在晚上7時半結束。