民研：林鄭評分32分　升1.3分　改善民生表現滿意率淨值跌幅大

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-27 16:17

香港民意研究所發表最新一期特首及政府民望，行政長官林鄭月娥評分為32分，較上次調查上升1.3分，支持率淨值則下跌3個百份點，至負50個百份點。

▼林鄭月娥行會前見記者情況▼

林鄭支持率下跌至負50個百份點

民研在4月19日至22日進行調查，取得1,004個成功樣本。結果顯示，林鄭評分為32分，對比4月7日至9日調查上升1.3分，支持率為18%，下跌2個百份點，反對率則為68%不變，支持率淨值下跌3個百份點至負50個百份點。

特區政府表現滿意率為19%，較3月22日至25日調查下跌2個百份點，不滿意為59%，下跌3個百份點，滿意率淨 為負40個百份點，上升1個百份點。此外，特區政府信任淨值為負20個百份點，上升1個百份點。

對於現時情況，政治狀況滿意率淨值為負39個百份點，民生狀況滿意率淨值為負49個百份點，經濟狀況滿意率淨值為負49個百份點。

維護人權自由表現滿意率淨值 跌至負25個百份點

而每半年一次的五大政策範疇滿意度調查，處理與中央政府關係的滿意率為31%，較2020年11月23日至26日調查下跌2個百份點，不滿意有44%，下跌5個百份點。

維護人權自由表現滿意率淨值為負25個百份點，下跌4個百份點；維持經濟繁榮表現滿率淨值為負37個百份點，無升跌；推行民主步伐滿意率淨值為負38個百份點，上升1個百份點；改善民生表現滿意率淨值為負46個百份點，下跌6個百份點。