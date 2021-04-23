民研：約六成受訪者拒到大灣區定居或工作　學者：文化差異為主因

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-04-23 16:43

香港民研今日（23日）發表最新一期「我們香港人計劃」調查報告，調查於4月16至21日以網上問卷形式訪問了6,270名市民。結果顯示，61%受訪者不願意在香港及澳門以外的大灣區定居，58%受訪者不願意在香港及澳門以外的大灣區工作。 香港中文大學社會科學院客席講師葉國豪表示，即使政府積極宣傳大灣區，但學術界對大灣區的了解仍然十分有限，在今次調查反映市民對大灣區興趣不大，與過去同類的調查結果相近，即使政府不斷鼓勵港人到內地定居或工作，成效仍然有限。

香港中文大學社會科學院客席講師葉國豪。（香港民研facebook截圖）

葉國豪分析，港人抗拒到大灣區的原因主要分為三種，第一是文化差異，包括人與人之間的互動，生活習慣、說話方式及語氣的不同；第二是政治制度的差異；第三是醫療問題，有市民會擔心內地的醫療配套與香港不同。葉認為，政府應針對以上的問題對症下藥，建議可進行更多調查，研究市民抗拒大灣區的原因以及解決方法，亦應調查現時在大灣區定居或工作的市民的資料，包括人數、地區分布、定居原因等，有助鼓勵香港年輕人到大灣區。

香港文化研究、政治學獨立學者黃偉國認為，不少年輕人覺得大灣區發展不如政府宣傳片般輕鬆，相信要有一定社會背景才可以更易成功，葉國豪認為，政府對港人的定位與事實有落差，難以推動港青到大灣區發展。