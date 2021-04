湯家驊力撐林鄭連任　讚現屆政府最開放：跟熟悉的魔鬼打交道更好

撰文: 林劍 最後更新日期: 2021-04-27 20:22

距離下屆特首選舉不足一年,各方關注特首林鄭月娥會否爭取連任,有政界中人率先「表態」支持林鄭續任。行政會議成員湯家驊接受傳媒訪問時,力撐現任特首林鄭月娥連任,指如果對方可多做5年,可以做得更好,形容林鄭已是歷任特首之中「最開放」的一位。

指林鄭有很多短處 但「好過重新開始」

湯家驊接受全國政協副主席董建華牽頭的網媒《思考香港》訪問時,明言「希望林鄭可以留低」,指與林鄭合作多時,感受到對方願意包容不同意見,雖然最終不是百分之百會聽,但明白到她有自己的考慮,有一些事情不能言明。他認為,現屆政府中的「開明派」、民主派或第三路線派別的人,比例已遠超以往各屆政府,「林鄭在那麼多屆特首來說,已經是最開放。」



湯家驊引述英文諺語「the devil you know better than the devil you don't(跟認識的魔鬼打交道,總好於跟不認識的魔鬼打交道,類似中文的「生不如熟」)」,指林鄭確實有很多短處,但長處也有不少,「目前來說,我覺得如果她有機會做多5年,可能工作會做得好點。現時的確有很多制肘,如果她繼續朝這個方向,將她的政府開放多一點,容納更多不同出處的人,拉闊政府的政治光譜,我覺得好過重新開始。」

對於林鄭民望徘徊約30分邊緣,比上任初期大幅回落,湯家驊認為,民望不是選擇特首的唯一條件,中央對特首的要求及信任都十分高。他相信隨著特首選舉戰幔拉開,現屆政府會成為箭靶,但這未必代表林鄭做得不好。

湯家驊6年前創立「民主思路」。(資料圖片)

「做4年行會成員,影響力大過做立法會議員11年」

湯家驊於6年退出公民黨兼辭任立法會,另組「民主思路」,2017年獲林鄭招攬為行會成員。湯家驊坦言,加入行政會議近4年,影響力較過去任職11年立法會議員生涯更大,認為即使在未改革選舉制度下,立法會議員職能上都受到很多限制,加上考慮到政府與不同黨派的關係,政策制訂過程中很難左右行政機關官員。

林鄭月娥於2017年當選特首。(資料圖片)

否認為林鄭「造勢」

湯家驊回應《香港01》記者查詢指,該訪問刊出後收到不少查詢,但澄清自己並非為林鄭「造勢」,不過當時記者問到他對林鄭的看法,覺得無謂「閃閃縮縮」,直接說出自己的想法,希望傳媒不要有過多的解讀。

他解釋,在訪問中提到林鄭的「長處」,是指現屆政府相對過往已較多元,能包容不同政見;「短處」則是與社會溝通、解釋施政、讓市民諒解政府難處的工作,一直做得不是很成功。但湯家驊指,林鄭始終是公務員出身,與經常要面對街坊的政治人物不同,很難期待她在幕前做到面面俱圓,但相信社會對於她做過的實事,是有目共睹。