入境處斥審計報告「胡亂批評」　審計署提醒部門首長避免公開反駁

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-29 15:40

審計署昨日（28日）公布的審計報告中，指入境處需加強追查假結婚案疑犯下落，並揭示現時仍有2,609宗假結婚個案積壓，最長達11年。入境處本來回覆審計署指，會加快處理個案，惟昨日晚上罕有公開發稿，指稱對「一些人不懂刑事調查而胡亂批評個案處理手法」深表遺憾。 事件旋即引發公眾關注。審計署今午（29日）再發稿反駁入境處，指為確保政府帳目委員會公平情況下進行公開聆訊，局長、部門首長、主管，都應避免公開反駁報告結果。審計署為遵從有關規定，現時不公開評論。

入境處昨晚發稿斥審計報告「胡亂批評」。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

入境處就審計報告事宜，昨晚罕有發稿公開批評，「對於一些不懂刑事調查的人胡亂批評執法部門的個案處理手法，嚴重破壞入境處專業形象，該處深表遺憾。」

審計署今午再回應入境處說法，指按政府規定，在審計報告交到立法會至公開聆訊的期間，「不論是有關的局長、部門首長或公共機構主管，還是他們的屬下人員，都應避免公開反駁報告書所載的審計結果」，以保政府帳目委員會公平順利進行聆訊。

至於審計署按有關規定，現不公開評論審計報告事宜。

昨日審計署發表最新一份審計報告，第1章涉及入境處就「出生、死亡及婚姻登記的管理」工作。報告指出，入境處需加強追查假結婚案疑犯下落，有2,609宗個案積壓至今年，半數已積壓逾兩年，最長至11年。

入境處長原本同意審計報告建議，並稱會加強查核。（審計報告）

入境處在報告書中本已有回應，指會評估人手等，加快處理積壓個案，及加強查核，提醒所有個案主任在完成一切所需的跟進行動後，須盡快把已完結個案案件檔案送交中央行政組，以更新記錄及歸檔，並會發出為一般個案訂定目標開立檔案時限的書面指引。



惟晚上入境處再發稿，改稱已對該蓄意規避調查的疑犯進行多方面調查和追蹤，惟多次進行突擊家訪調查不果，每宗假結婚個案皆有其獨特性，嚴謹精密的蒐證程序需時，而每宗個案需要蒐集的證據不盡相同，調查時不能只考慮片面資料，不能一概而論。