專訪｜貨櫃碼頭苟延殘喘？易志明指誇張：香港有「追更港口」美譽

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-30 07:00

特首林鄭月娥日前出席立法會質詢時，新民黨主席葉劉淑儀指，本港貨櫃碼頭供多於求，競爭力不及內地港口，更形容是「苟延殘喘」，主張減少碼頭空間以興建房屋。林鄭回應指議題敏感，但同意遲早要處理，因大灣區規劃仍支持本港成為航運中心，貨運業若一直弱化對本港並非好事。 曾經是全球第一繁忙貨運站的香港，近年排名節節下降，面對內地碼頭搶生意是不爭的事實，但如以「苟延殘喘」來形容，航運交通界易志明直言「誇張」，並指在大灣區碼頭競爭加上新冠疫情影響之下，香港仍做到每年處理1,800多萬個貨櫃，表現絕對不差。

自由黨航空交通界議員易志明。（資料圖片）

本港每年處理1800萬貨櫃 易志明：表現不差

根據香港海運港口局資料，本港貨櫃碼頭處理量，由2011年的2,438.4萬個櫃準櫃，逐步下降至2020年的1,796.9萬個。不過，易志明接受《香港01》訪問時，強調貨櫃碼頭表現不差，「你看看歐洲最大港口鹿特丹，他們每年處理量約700多萬個，相比之下香港表現並不差。」

不過，近年內地大力拓展碼頭，就以大灣區來說，現在深圳東面、西面都有具規模的碼頭，泊位供應增加自然分一杯羹，香港的壓力也較以前大，有業界就向政府反映，希望香港能與大灣區分工。

船公司選擇香港做轉口 因看中香港優勢

但易志明指，外界常忽略的一點，就是香港仍能保持每年處理1,800萬個貨櫃，是船公司的自然選擇，而船公司揀選香港，也就是看中香港的優勢。

「香港貨櫃碼頭現在主要做轉口港，佔六成多、七成，是做中港以至亞洲的轉口業務。」易志明說，使用哪個轉口港的選擇權在船公司，他們看中香港的優勢：「香港定期班輪協會都希望香港維持現狀，繼續做轉口港，因為香港地理位置優勝，而且效率高。」他提到，行內有一種說法，將香港形容為「catch up port」（追更港口），因為香港港口效率高，如果船程有延誤要追回進度，區內要選擇轉口港就自然會來香港。

易志明說，香港清關快加上金融體系成熟，貨物一上船就能拿到銀行貨款交收的文件，便利船公司運作，內地正在這方面追上來，但香港相對仍有優勢。

貨櫃碼頭重置涉大型填海 料反對阻力大

近年外界提出不少建議，智庫組織為了覓地建屋而看上葵涌貨櫃碼頭用地，易志明原來不是完全反對：「20年前問我的話我是支持，因為葵涌是市中心區，但今時今日情況很複雜，你看明日大嶼填海有很多反對聲音，如果要在其他地方大型填海來搬遷碼頭，必定會有強烈反對。」

超級貨輪興起 碼頭協作處理降成本增效率

外界的重置碼頭方案之中，除了整個搬到別處，亦有人主張將碼頭「拆散」到不同地區，例如青衣南面、屯門等地，但易志明不主張這種做法：「現在的超級貨輪比舊式的大得多，一艘船可裝載2萬個貨櫃，對於船公司來說燃料成本下降當然好，但碼頭要處理這些大船，就要加大投資來配合，包括泊位、吊機等，這些是很大的數目。」

易志明說，為了避免重覆投資，營運商近年協商合作，互相補足能夠即時「埋位」的泊位，提高泊位供應率，讓貨船能夠即時埋岸工作，「等泊位要錢，而香港能夠靈活提供泊位，船公司完成工作即走，對他們來說就是慳錢，吸引他們使用。不過如果拆開不同地方，碼頭營運商就不能協作，與目前加強資源運用的做法背道而馳。」

政府研吸引船東來港 成事可帶來周邊行業

其實，中央十四五規劃亦支持香港提供航運業地位，支持向高端、高增值方向發展，例如船舶管理、保險、租賃等業務，易志明絕對認同此方向，指兩屆香港政府已分別推出飛機租賃稅務減免、船舶租賃稅務減免，以及海上保險稅務減免，都對發展高端航運有幫助。他提到，海運港口局已成立小組研究措施，吸引船東、船舶管理公司來港，提供航運服務，如能成事這些公司又會帶來法律、保險、訟裁等配套行業，易志明希望能盡快落實，而政府亦能持續提供政策支援。