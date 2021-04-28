葉劉指貨櫃碼頭「苟延殘喘」倡建屋　林鄭：問題敏感但遲早要處理

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-28 12:58

特首林鄭月娥今日（28日）出席立法會質詢環節，新民黨主席葉劉淑儀提問時指，本港現時貨櫃碼頭供多於求，競爭力也不及內地港口，形容是「苟延殘喘」，會否考慮減少貨櫃碼頭的空間，用以興建房屋。 林鄭回應指，這個問題十分敏感，很容易引起反彈，但認同遲早要處理，因大灣區規劃仍支持本港成為航運中心，貨運業若一直弱化對本港並非好事。

引業界意見指「苟延殘喘」

葉劉淑儀表示，林鄭早前到海南參加博鰲亞洲論壇，與國務院副總理韓正會面，並獲對方鼓勵以創新方式發展大灣區。她問到，特首是否也有創新和策略思維處理葵涌貨櫃碼頭。

葉劉指，現時葵涌貨櫃碼頭供多於求，連同整個大灣區，吞吐量達到6,500萬標準箱（TEU），現時很多工業生產已搬離的情況下，許多貨櫃都用不著；再加上使用香港的貨櫃碼頭比其他地方貴，內地不少內地城市對港口更設有補貼，香港貨櫃碼頭競爭力不足，有業界人士和她說，現在情況是「苟延殘喘」。

她問及，林鄭會否考慮與大灣區等地作整合，減少本地貨櫃碼頭的空間，用以興建房屋：「嗰度有三百幾公頃臨海靚地喎，可以好快咁解決我哋嘅房屋問題。」

新民黨主席葉劉淑儀。（盧翊銘攝）

林鄭：如現在說有計劃 或會引起很多反彈

林鄭回應指，這個問題十分策略性，但亦屬敏感問題，若現在說「已在策劃貨櫃碼頭的未來」，或會引起很多反彈，需要說得很小心。林鄭指，大灣區規劃綱要中提及廣東、香港、澳門三地要研究機場、港口的理順和整合。她同意香港港口的競爭力難敵內地其他港口，但航運仍是香港的重要經濟支柱。

談到貨櫃碼頭用地建屋問題，林鄭指雖然暫未有相關的計劃：「但相信遲早都要處理一下，如果唔係呢個行業一直咁受到弱化都唔係好事；二來土地畢竟係香港最寶貴嘅資源，亦都係我哋最缺乏。」

土地小組報告未列入優先建議 政府當時稱「優先處理其他選項」

於2018年「土地大辯論」中，18個選項包括「重置葵青貨櫃碼頭」及「葵青貨櫃碼頭上蓋發展」兩個選項。在現實層面，發展葵青貨櫃碼頭用地，涉及複雜的技術問題、重置期間的安置問題、潛在業權和利益衝突等因素（貨櫃碼頭主要由發展商持有，如更改土地用途，或涉及敏感的補地價問題）。

小組最終報告中，未有將這兩個選項列入優先建議，指對解決短中期以至中長期土地短缺的幫助不大，但長遠而言政府可因應香港、內地（特別是大灣區）以至鄰近區域的物流、海運及港口業的最新發展、香港港口需求以及整體的土地供求情況，探討是否值得進一步研究重置碼頭的方案。

政府備悉相關意見，並指「由於重置如此大型的基建設施是一個涉及多方面影響及介面問題的重大項目，政府會優先處理其他土地供應選項的工作。」