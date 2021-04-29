潮屬總會失落選委　今晤徐英偉　陳振彬：對組成有異議盼政府完善

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-29 19:38

選委會第三界別新增佔60席的「同鄉社團」界別，廣東社團總會、福建社團聯會等較大型的社團悉數入選，但有16萬會員的潮屬社團總會卻名落孫山。 民政事務局局長徐英偉今天（29日）出席香港潮屬社團總會的座談會，總會主席陳振彬指，潮總上上下下十分關注今次選委會改組的安排，認為潮屬社團總會作為一個在香港紥根多年、代表香港百幾萬潮州人的同鄉社團，對今次選委會有關同鄉社團的組成，確實有異議，寄望特區政府聆聽訴求，妥善處理，使有關安排可以更完善、更具廣泛代表性。 據了解，出席會議的社團代表意見一致，對選委會第三界別「同鄉社團」組別內沒有潮屬社團總會感不滿。

與會的潮總首長和各屬會首長在會上發言，指潮人在香港一百多年的奮鬥歷史，作為一個代表性團體，帶領42個屬會和16萬會員，包括來自工商界、飲食界、文化界等不同界別的潮籍精英，齊心協力、積極支持國家政策和特區政府工作，20年來不遺餘力。

潮總首長和各屬會首長續指，潮總在港九新界設立五個地區聯會，服務分支遍布全港十八區，潮總的青年委員會和婦女委員會在社會也起著積極帶頭作用，不論在「反佔中」、抗「黑暴」、支持「港區國安法」、支持「愛國者治港」，扶助貧困家庭，推動國民教育，參與防疫抗疫工作等各方面，潮總的行動都不甘後人，展示出對社會的高度負責和積極支援的精神。

陳振彬表示，潮總十分關注今次選委會改組的安排，認為潮屬社團總會作為一個在香港紥根多年、代表香港百幾萬潮州人的同鄉社團，對今次選委會有關同鄉社團的組成，確實有異議，寄望特區政府聆聽訴求，妥善處理，使有關安排可以更完善、更具廣泛代表性。

徐英偉在會上肯定潮屬總會過往對香港作出大量有益有意義的工作，認為潮總對香港的貢獻，得到了特區政府和廣大市民的讚賞。他期望廣大潮籍鄉親繼續秉持愛國愛港愛鄉的傳統，在香港新的選舉制度中繼續發揚努力拼搏的精神，共同為香港融入大灣區和國家「十四五」規劃出力，為國家、為香港作出更大貢獻。

潮總監事會主席林建岳、全國政協常委胡定旭等人亦有出席座談會。