林鄭與海南洽青年實習計劃　「50分鐘抵達陽光與海灘」

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-29 19:49

由特首林鄭月娥親自擔任主持的港台節目《選委界別分組面面觀》今晚繼續播放第三集及第四集，訪問了香港科技園主席查毅超，並訪問全國青年聯合會副主席霍啟剛。 霍啟剛在節目指，認為青年人在內地的機會很多，但要習慣人才流動，「機遇真的四處走」。林鄭又在節目中透露，她剛在海南島出席博鰲亞洲論壇年會，期間海南省領導表示建議海南島也辦香港青年的實習計劃，順道緩解當地人手不足問題，又笑言只需50分鐘抵達「陽光與海灘」。 查毅超在另一集指，相信科技園即將推出的將軍澳數據技術中心及先進製造業中心出租率不會低，透露最近有與「大客」洽談，已佔10多個百分比的出租率。

霍啟剛在節目表示，對於全國青聯可以參選既驚訝亦很開心，因認為是對全國青年委員在香港多年工作的認可。(資料圖片／梁煒陽攝)

霍啟剛在節目表示，對於全國青聯可以參選既驚訝亦很開心，因認為是對全國青年委員在香港多年工作的認可。他指，香港的全國青聯現時有94位委員，加上7位內地駐港朋友共101人，任職各行各業。他坦言，市民未必很清楚全國青聯的工作，但希望新勢力可多與年青人溝通，最重要是多聽意見，與參選者有橋樑作用。

林鄭在席間表示對青聯有個要求，指國家十四五規劃的香港部分，最後希望幫香港年青人多了解國家，建立國民身份認同。她指特區政府已做了很多工作，問霍作為香港青年，在內地、大灣區有何機會。霍啟剛回應指，認為香港青年有「一國兩制」的經濟、國際視野，相信在內地的機會很多，不過他指內地人，例如在四川成長到上海工作，是很正常的人才流動，「機遇真的四處走」。他又呼籲，內地青年競爭很大，港青回到內地，要了解國家，如果不了解，自然沒有競爭力。