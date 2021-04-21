海南雞飯源自海南？　食家指林鄭說法未必錯：發揚光大的是星馬

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-21 19:21

特首林鄭月娥結束於海南博鰲亞洲論壇的行程，今日（4月21日）轉往廣州，明日會出席粵港澳大灣區建設領導小組專題會議。她同日於社交網發帖表示，希望更多香港青年到海南實習、就業、創業，「享受椰林樹影和港人喜愛的海南雞飯！」貼文意外引起網民熱議：到底海南島是否真的以海南雞飯聞名？ 有關海南雞飯的來源眾說紛紜，現時香港人一般所接觸到的海南雞飯，大都是東南亞國家如新加坡、泰國、馬來西亞的菜式。著名飲食專欄作家劉健威表示，海南雞飯最原始、初期的技術可能的確和海南島有關，所以林鄭的說法也不一定全錯。只不過後來將之發揚光大的，基本上都是星、馬、泰，和海南島再無太大關係，又指「反而海南島𠵱家都未必興海南雞飯」。

劉健威：早期技術或來自海南 惟現時當地已不流行

現時港人一般認識的海南雞飯，是以雞湯浸熟的白斬雞肉配油飯，再加上特製的辣椒醬和黑醬油，有的人會再自行搭配薑蔥等配料，與海南最著名的文昌雞做法不同，文昌雞以椰子餵飼，為蒸雞而非浸熟。現時來自東南亞的海南雞飯最為有名，其中來自新加坡的「天天海南雞飯」聞名各地，吸引不少旅客「朝聖」，近年分店已開到香港。

林鄭發表該帖文後，即惹來網絡上政界、文化界人士紛紛「抽水」。專欄作家陶傑指：「將海南雞飯正式定性海南，又會不會傷害了新加坡人民族感情，還是海南島政府應該搶先在韓國人指出歷史真相之前將海南雞飯在聯合國登記文化遺產專利呢？」立法會醫學界議員陳沛然則稱：「海南雞飯來自海南，揚州炒飯來自揚州，福建炒飯來自福建，廈門炒米來自廈門，上海粗炒來自上海，葡國雞飯來自葡國，瑞士雞翼來自瑞士。」

2019年曾參選油尖旺區議會的巴基斯坦裔港人簡浩名（Phillip Khan）就表示：「為咗食海南雞飯就要去海南島就業或居住，咁想要食咖喱是否要去印度巴基斯坦居住或同當地人結婚？」

未聽過「海南島正宗海南雞飯」

劉健威指，根據其所作的初步研究，最早期的海南雞飯，技術的確與海南島有關，由當地人帶到南洋國家，即現時的星、馬、泰地區，演變的過程眾說紛紜難以考證，但客觀而言，最終把這道菜式發揚光大的，都是馬來西亞和新加坡，反而在海南島現時並不流行，他亦未聽過「海南島正宗海南雞飯」的說法：「反而海南島𠵱家都未必興海南雞飯。」

劉又指，海南島的飲食文化始終不及廣東省等地區來得豐富，除了椰子比較聞名外，暫時也未有一些廣為傳頌的「招牌特色美食」；該處也是近二十多年才開始較大規模發展經濟，在商業上也未發展出比較大型、著名的美食品牌。