林鄭月娥出席大灣區領導小組會議　稱絕大部份政策已落實

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-22 20:20

特首林鄭月娥今午（22日）在廣州出席由國務院副總理韓正主持的粵港澳大灣區建設領導小組（領導小組）專題會議。她發言時表示，在領導小組指導、各相關部委大力支持、粵港澳政府共同努力下，多方面工作已全面展開，並取得顯著成效。 她指，絕大部份經領導小組會議後公布的政策措施已順利落實，有助香港居民、企業和專業人士到大灣區內地城市居住、工作和發展。

林鄭月娥說深港科技創新合作區是推進粵港澳大灣區建設國際科技創新中心的重要引擎，並感謝中央在國家《十四五規劃綱要》中支持深港河套為粵港澳合作平台之一，她指出港深兩地已成立項目工作組，以期盡快實現「一國兩制」下的「一區兩園」。

在前海合作方面，特區政府十分支持及期待前海繼續發揮「先行先試」功能，推出更多具突破性的政策，推動高端現代服務業的發展。近年在法律和建築專業方面的政策措施，都廣受香港業界歡迎。

林鄭月娥表示，中央對建設粵港澳大灣區的總體要求中，明確要以全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針為指導思想，並須嚴格依照《憲法》和《基本法》辦事，充分認識和利用「一國兩制」制度優勢。中央在過去一年的兩項重大舉措，包括制定實施《香港國安法》和完善香港特區選舉制度，讓「一國兩制」在香港特區的實施重回正軌，保障了粵港澳大灣區建設的制度優勢。

林鄭：致力便利港澳青年到大灣區城市就學、就業、創業

此外，林鄭月娥在廣東省粵港澳合作促進會於澳門舉行的廣東省2021年春茗上發表視像致辭，指隨着疫苗接種工作推進，三地人員跨境往來有望逐步恢復正常。

林鄭說，去年11月訪問廣州及深圳，粵港雙方已同意多個具體合作項目，包括大力推進跨境基礎設施建設及通關便利化、共建國際科技創新中心、現代服務業合作、教育、人才培訓和青年交流、共建優質生活圈等工作。她舉例指政府正致力推進皇崗口岸重建並實施「一地兩檢」安排，而醫療合作方面，兩地正落實《粵港澳大灣區藥品醫療器械監管創新發展工作方案》，盡快批准在香港大學深圳醫院作試點使用香港經註冊的臨床急需藥品、常用醫療器械，並適時延伸政策至更多指定醫療機構，冀便利在大灣區工作及生活的港人在當地就醫，同時亦有助吸引各地藥企、生物製藥和醫療科技公司以香港為基地申請新藥註冊和引進醫療儀器，並到大灣區內地城市發展。

展望將來，林鄭表示香港會把握機遇，以粵港澳大灣區為最佳切入點，積極融入國家發展大局，當中包括推動高質量建設粵港澳大灣區，深化並擴大內地與香港金融市場的互聯互通，積極發展深港河套這個粵港澳大灣區重大合作平台，並致力便利港澳青年到大灣區内地城市就學就業創業，打造粤港澳青少年交流精品品牌，積極成為國內大循環的「參與者」和國際循環的「促成者」。