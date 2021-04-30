政圈風聲｜林鄭「脫口而出」　黃玉山躋立會「國家隊」議席呼聲高

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-04-30 07:00

新一屆立法會選舉今年12月舉行，議席大增至90席，除新增選委會界別40席外，功能界別亦有變化，首次加入港區人大代表、政協委員及全國性團體代表一席。 人大政協有不少重量級人馬，誰人代表出選備受建制圈子關注，特首林鄭月娥日前主持在港台節目與選委對談，首集嘉賓是港區全國人大代表、基本法委員會委員黃玉山，席間林鄭「脫口而出」指黃玉山「未係立法會議員」，疑似透露了玄機。 有港區人大認為，黃玉山是出任該界別議員的合適人選，一來涉足政、學界多年，資歷豐富，二來獲中央信任，由他代表「國家隊」呼聲較高。

回歸初期，港區人大代表、政協被叮囑要謹言慎行，議事論政要嚴格按照「一國兩制」方針，以免被指干預特區政府事務，往往處於「幕後」位置，連專門處理人大政協事務的辦事處亦未有設置。隨着近年中央要求加強盡職履職，人大政協在香港工作愈見高調，不時走到前台反佔中、撐國安法。今次北京出手改革選舉制度，「國家隊」大舉進入選委會及立法會，甚至在立法會30席傳統功能界別中，首次加入人大、政協及全國性團體代表，憲制地位進一步提升。

政界指人選要有「江湖地位」 得中央信任

目前港區人大、政協及全國性團體代表約有300人，但代表「業界」的立法會議席只有1個，多名建制派都認為，這名「國家隊」代表要有一定江湖地位，熟識國家及香港事務之餘，亦要擔當各代表、委員的溝通橋梁，具名望、資歷始能壓場。

政圈人士分析，剛卸任公開大學校長的黃玉山似乎皆符合上述條件，他已任三屆港區人大代表，現時是人大代表團副團長兼發言人之一，熟悉國家事務、處事穏陣，而且他雖無法律背景，但獲人大常委會委任為基本法委員會委員多年，可見獲國家信任。

馬逢國去向受關注

有港區人大代表就指，人大政協雖然人多勢眾，而立法會議席只得一個，但相信不會爭崩頭，因為代表人物要有足夠份量，「就算想入立法會，都可以去40席選委會界別，無需要爭做人大政協代表」。若數到政協委員，以18名港區政協常委為例，大部份都是「大孖沙」、社團高層，相信不願花太多時間在立法會議政。

另有港區人大表示，現任人大代表團團長、體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國其實亦是潛在人選，他原定去年讓位予霍啟剛參選立法會，但選舉改制後，若馬逢國今年不競逐連任立法會，其當然選委議席亦一併失去，故此人大政協議席亦可能是落腳地，或直接轉戰選委會界別。

黃玉山：暫無考慮參選

黃玉山接受《香港01》查詢時說，相信林鄭在節目只是「脫口而出」，目前無考慮參選立法會。