全港外傭須強檢　周浩鼎促設足夠配套　容海恩：已向家中外傭講解

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-30 19:47

新冠肺炎疫情持續，一名居於東涌的外傭感染無源頭的變種病毒個案，食物及衞生局局長陳肇始今（30日）於記者會上公布，政府向全港37萬外傭發出強制檢測令，需要於5月9日前接受檢測。勞福局局長羅致光則表示，外傭申請工作簽證中會有新要求，續約必須接種認可新冠病毒疫苗。 服務東涌的民建聯周浩鼎表示，認同外傭有接受檢測和接種疫苗的需要，認為政府應借鑒今天東涌強檢一例，日後強檢時設足夠的檢測站，避免今天東涌出現的混亂情況再發生。新民黨容海恩本身有聘請兩名外傭，專責照顧家中兩名女兒，她指政府公布消息後，已向外傭講解情況，指她們對檢測和接種疫苗不感抗拒。

周浩鼎：強制檢測範圍是居民必經之地 因此排長龍

周浩鼎指出，東涌映灣園有外傭感染新冠變種病毒，到過東薈城、映灣園Fusion超級市場等市民也要接受強制檢測，這些地方均屬大部份東涌居民必經之地，故大批市民今天排長龍接受檢測，可是流動檢測站數量不足，認為政府有必要再加開更多的檢測點，或延長檢測日子、時間，形容目前情況極不理想。

周浩鼎續指，贊同外傭有接受檢測和接種疫苗的必要性，認為政府應借鑒今天東涌一例，設足夠檢測點，避免重演今天的混亂情況。

若外傭有醫生紙證明不適合接種 容海恩倡定期檢測代替

容海恩認為，政府要求外傭檢測和接種疫苗有需要，認為對社會、對家庭已是好事。對於外傭續約前須注射疫苗，容海恩認為，政府可參考飲食業的例子，若外傭的身體狀況不適合接種，可由醫生發出證明書，配合定期檢測，讓她們繼續在港工作。

容海恩表示，自已本身有聘請兩名外傭，專責照顧家中兩名女兒，她指政府公布消息後，已向外傭講解情況，指她們對接受檢測和接種疫苗不感抗拒，又指她們過往曾接受檢測。