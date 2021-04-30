變種病毒｜政府規定外傭簽新約須打疫苗　羅致光：可選擇不來港

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-30 19:28

東涌映灣園悅濤軒第11座出現兩宗源頭不明變種病毒個案。勞工及福利局局長羅致光今日（30日）宣布外傭申請工作簽證增新要求，續約時必須接受認可的新冠病毒疫苗接種，不認為不合理，「作為工作簽證條件，唔認為係苛求，佢可以選擇唔係香港做嘢，佢唔係香港居民，考慮整體防疫要求係有需要。」

香港僱傭代理協會主席張結民表示，來港的印尼或菲律賓外傭，接種疫苗不算踴躍，大約僅一成、約2萬人，普遍擔心接種疫苗出現副作用，但就現時的新規例下，相信不少外傭為「保住飯碗」會願意接種，但他提到部份外傭剛剛已續約，「無可能叫佢兩年後打針」，因此相信當局要再考慮相關安排以免除漏洞。

政府將規定外傭簽新約時，需有接種疫苗紀錄。（梁煥敏攝）

勞工處確定細節後公布

本港出現首宗無源頭社區變種病毒個案，昨日（29日）公布居於東涌映灣園悅濤軒11座的源頭不明帶雙重變種病毒個案，患者為39歲女菲傭，以及同住的10個月大女嬰。羅致光今日宣布外傭申請工作簽證中會有新要求，續約時必須接受認可的新冠病毒疫苗接種，勞工處在確定細節後詳細交代。

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羅致光列兩大原因須接種

羅致光表示，由於外傭申請續約或轉換僱主時，工作簽證要求上的工作性質主要是照顧體弱或年老長者，而不少外傭在休息日會與不少同鄉朋友聚會，因此面對的風險較高，作為工作簽證，希望他們先行接種疫苗。

另外，他指雖然政府已期望外傭延期放假回鄉，但不少外傭完成合約時仍會，他們在外地感染再度回港會有一定風險，由外防輸入而看，「作為工作簽證條件一部份，我們（港府）覺得係有需要。」

現時大約每天有500多名外傭完成合約，可選擇續約、換僱主或離港，羅致光說：「作為工作簽證條件，唔認為係苛求，佢可以選擇唔喺香港做嘢，佢唔係香港居民，考慮整體防疫要求係有需要。」

勞福局局長羅致光認為規定外傭簽新約須打疫苗不算苛刻。（張浩維攝）

僱傭代理協會：為保飯碗會願意接種

香港僱傭代理協會主席張結民表示，不論來自印尼或菲律賓外傭，現時接種疫苗人數不算踴躍，不少外傭擔心接種疫苗後出現不同程度的副作用，「其實姐姐（外傭）消息都好靈通，見到有講過打完針有人死咗，佢哋都會好驚。」但就新規例，相信不少外傭為「保住飯碗」會願意接種。

但他提到，現時仍未與港府討論相關安排，由於每日均有數百外傭續約，當中有部份人亦剛剛續約，考慮到合約為兩年期限，「無可能叫佢兩年後打針，已經無意思。」因此相信當局要再考慮相關安排以免除漏洞。

另外，他指每日平均有100名菲律賓及100名印尼外傭來港工作，由於當地疫苗數量不足，絕大部份均沒有進行接種，按有關新規下，應該要涵括將到港人士，香港一方將嘗試與兩地洽談疫苗問題，認為可作安排。