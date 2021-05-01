五一勞動節｜林鄭fb拍片　冀下立法年度初提交取消強積金對沖草案

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-01 14:02

今日（5月1日）是國際勞動節，特首林鄭月娥在Facebook上載短片，感謝勞工界一直以來為香港作出的貢獻。她提到，政府將繼續全力推展取消強積金對沖的籌備工作，包括制定取消對沖安排的相應法律條文及執行細節，期望在下個立法年度初向立法會提交條例草案。

林鄭在片中表示，香港勞工忠誠勤奮，刻苦耐勞，一直是香港成功的重要因素，過去兩年，香港經濟飽受黑暴和疫情的打擊，連帶就業市場受壓，最新失業率高達6.8%，數以萬計的工人失去飯碗，亦令數以萬計的家庭感到傍徨。她又提到，特區政府非常關心失業人士面對的困境，也盡力透過一系列措施創造和穩定就業，包括透過多輪的防疫抗疫基金及財政預算案，推出超過3千億元措施，盡量做到保就業、解民困。

林鄭續指，除了改善失業情況外，本屆政府亦致力提升勞工福利，並落實多項勞工界多年來爭取的權益。包括在去年12月起，將法定產假由10星期增至14星期，法定侍產假亦在2019年1月起，由3日增至5日。此外，政府已在上月提交條例草案，建議將法定假期增至17日。

林鄭強調，眼前最重要的工作仍然是控制疫情，讓經濟可以全面復甦。她又鼓勵市民盡快接種疫苗，讓社會經濟盡快恢復正常。