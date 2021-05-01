疫苗氣泡緩衝期　可揀定C或D類再打針　填紙須跟範本假資料罰5000

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-05-01 02:06

「疫苗氣泡」計劃星期四生效，新增放寬堂食限制的C類或D類食肆運作模式，條件是員工打針、食客使用「安心出行」。獲得豁免使用安心出行的個案也必須填妥官方指定表格並簽名作實。現時由食肆自行製作「紙仔」是否全面禁用、有否緩沖期，以及未有使用官方表格的餐廳會否面臨處分等疑問，食環署周五晚回應《香港01》查詢指老年和小孩顧客可有限度獲豁免掃碼；食肆自製表格也必須包含該標準格式內容。第599F章亦已作出修訂，員工或顧客在填寫記錄到訪餐飲處所資料和提供接種疫苗證明時作出虛假聲明或提供虛假資料，可罰款5,000元；餐飲業務負責人及表列處所管理人違規最高可罰款50,000元及監禁六個月。政府正積極考慮業界要求，寬鬆處理，讓已選定運作模式的餐飲處所，在符合相關規定後（無需在選定當下）更改至C類或D類的運作模式。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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「疫苗氣泡」將食肆分為A、B、C及D類，其中C類及D類是新安排，可以放寬營業時間及每座入座人數，條件是員工要接種疫苗食客亦必須使用「安心出行」，如果希望八人一枱，全部食客要已經完成打針。餐廳亦可選擇維持現狀。

對於新模式下老人和小孩豁免掃碼入場的疑問，食物環境衞生署回覆《香港01》查詢指，C類及D類運作模式下，有已掃安心出行的成年人陪同之15歲或以下人士，毋須填寫到訪資料記錄；65歲或以上或無成年人陪同的15歲或以下人士則仍須填妥到訪資料記錄。

食環署强調，B類、C類及D類運作模式下，顧客若須填寫到訪資料記錄，須使用載於 2019 冠狀病毒病專題網站和食環署相關網頁的指定表格，或包含該標準格式內容的自製表格。

現時除了經營到下午6點的A類食肆外，所有市民進入餐廳前，必須使用安心出行或「填紙仔」申報個人資料，表格大小内容皆不同。新規定下官方表格要求食客簽名作實，及申報其年齡組別，相信是與法例賦予的轄免權有關。處所負責人有責任檢視顧客提交的表格是否已填妥，另須保存表格31 天，以供執法人員查核 。

▼4月28日，港九麻雀商會展示重開防疫安排▼

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有關餐飲處所的運作模式及「特定範圍 」

對於新規列明餐飲業務必須於指明期間(今個周期為4月29日至5月12日)開始時選定運作模式，本周期内不可轉變。十五然而業界向政府表示，部分員工仍在輪候接種疫苗，以致處所無法即時選定C類運作模式。政府現正積極考慮寬鬆處理，以讓已選定運作模式的餐飲處所可在今個周期指明期間餘下日子符合相關規定後更改至C類或D類的運作模式。

所有餐飲業務須在採取有關運作模式運作的期間內全日 24 小時於其處所入口處張貼指定告示，並按指定規格張貼其處所的平面圖，按比例繪製各「特定範圍」位置、尺寸、其內各張餐枱的位置，就可同作宴會活動的餐枱加上註釋，並按食環署相關網頁的指示顯示相關內容，以便區分及辨別處所內不同的「特定範圍」。如指明期間更改處所內的「特定範圍」，負責人必須同時更新上述張貼的平面圖，清楚標明及遵從更新後安排。

有關條例要求及罰則

餐飲業務負責人及表列處所管理人違反第599F章的法定規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。此外，第599F章亦已作出修訂，要求身處餐飲業務處所及表列處所的人士須遵從適用於他們的有關規定，違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款10,000元。有關人士可藉繳付定額罰款5,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。當中，若員工或顧客在有關措施下(包括填寫記錄到訪餐飲處所資料和提供接種疫苗證明)作出虛假聲明或提供虛假資料，即屬違反第599F章的規定，可處定額罰款5,000元。

新規定生效初期，食環署會着重宣傳教育及勸喻，並密切留意「疫苗氣泡」的實施情況，適時調整相關策略。