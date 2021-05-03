九龍城前區議員李軒朗離港：有負市民所託　未透露所在地

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-03 11:08

九龍城前區議員李軒朗於今日（5月3日）早上發聲明，表示已經離開香港，未有交代目的地。李軒朗於上月底，剛剛當選中大校友評議會常委，惟事隔約一星期即「閃電辭職」。

形容離港為「悲痛至極的下策」

李軒朗發聲明指，離開家園是「悲痛至極的下策」，亦深知有負市民所託，感到萬分歉疚。他稱，眼見過去並肩作戰的友人同道，紛紛深陷險境甚至失去自由，「我卻僥倖在外，更令我愧疚不已。」他指目前「物理安好、肉體無恙」，因安全顧慮不願透露現時所在地點。

李軒朗提到，曾經參與民主派「公民議政平台」籌委會工作，認為平台合法，但後來被政府單方面聲稱為「非法平台」；他眼見針對民主派人士的政治案件從未間斷，「甚至連參與選舉也成危害國家安全的罪狀」，有了離開的決定。他表示，身處異地仍會繼續信守民主本土理念，待他朝有機會時，有能力再為香港服務。

李軒朗於fb專頁的帖文，題為「暫別」。（李軒朗fb專頁圖片）

因選舉呈請 上月失區議員資格

此外，李軒朗於2020年7月參選中大校友評議會常委，他透露當時並未有離港計劃，但周年大會四度延期近9個月。李於今年4月24日以逾七千票當選常委，但由於未來無法履行親身出席常委會會議和校友活動等職務，已在今日早上向評議會提交辭呈。

李軒朗於2017年至2018年間，曾擔任學聯秘書長，2019年參與區議會選舉「土瓜灣南」選區，以170票之差擊敗爭取連任的時任區議員林博。及後林博入稟選舉呈請，指李軒朗聲稱獲學者沈旭暉、前立法會議員劉小麗等支持，但事前未取得兩人書面同意。高等法院於3月底裁定林博勝訴，李軒朗非妥為當選。李其後宣布放棄上訴，於4月中失去議員資格。