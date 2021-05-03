選舉改制｜林鄭訪道教領袖　梁德華稱增300選委反映政府洞察民情

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-03 22:00

特首林鄭月娥在節目《選委界別分組面面觀》訪問香港道教聯合會主席梁德華。梁德華稱，選委會由1,200人增至1,500人，體會到政府真的洞察民情，令選委會的代表性更強，更做到集思廣益的效果，形容是一種進步。林鄭月娥表示，過去六大宗教領袖就本港事務一起發聲，讓人感受到穩定人心的作用。

林鄭表示，宗教界在選委會的組成和分組未有在是次改制中有變動，形容過往由六大宗教各選出10名選委的做法「好特別」，指今次創新科技界等專業界別，亦採取宗教界的選舉方法。梁德華指出，由各宗教組織互選十名代表，有足夠代表性，又指道教聯合會的宗教地位自英政府時代已被認可，認為他們在此政制下，要珍惜這個機會，亦要自重。梁德華續稱，選委會由1,200人增至1,500人，體會到政府真的洞察民情，令選委會的代表性更強，更做到集思廣益的效果，形容是一種進步。

林鄭亦訪問了鄉議局主席劉業強，提到鄉議局在選委會由26席增至27席，突顯鄉議局的代表性。劉業強表示，鄉民看到新聞後都感到開心，指鄉議局多了一名選委，須感謝中央支持及信賴，又指鄉議局成立95年歷史，參與過抗日，也是第一個站出來支持回歸祖國。

林鄭問到，鄉議局界別的競爭會否變得激烈。劉業強表示，有資格參選鄉議局選委會選舉的有約160人，過往兩屆選委會選舉均有競爭，他預測今屆選舉也會有良性競爭。林鄭稱，鄉議局從來都是愛國愛港人士、從來都是愛國者，又指鄉議局常常開會，透過協商找出雙贏方案，正反映香港政制的優勢。