利君雅不獲續約　林鄭：無參與港台人事管理　廣播工作由處長負責

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-04 11:25

港台早前重啟對助理節目主任利君雅的投訴調查，及至今年1月中止其公務員試用合約，利君雅被要求簽署為期120日的臨時合約。港台節目製作人員工會昨（3日）確認，利君雅不獲續約，本月底離職。另外，港台亦陸續刪除於YouTube及Facebook等平台，播出超過一年的片段。 特首林鄭月娥今日（4日）出席行政會議前表示，香港電台既是政府部門，亦是公共廣播機構，其人事管理由部門首長負責，廣播事業安排亦由廣播處長負責，她並無參與有關人事管理，並相信公共廣播工作是按照《港台約章》去做，自己在相關議題上沒有補充。

港台助理節目主任利君雅繼遭延長120日試用期後，最終不獲港台續約。（港台截圖）

港台可繼續製作批評政府節目 必須客觀、公正及持平

林鄭回應傳媒提問時強調，政府無賦予港台新的角色，港台可以繼續製作批評政府的節目，但必須要客觀、公正及持平。

對於港台開始刪除網上影片一事，有記者問及林鄭曾承諾會就檔案法立法努力，關注她如何保證會保留相關歷史檔案，並方便市民取得。林鄭強調，需要先等待法律改革委員會完成相關研究工作，又指如果要取得她的參選政綱，可在網上找到。

至於假新聞法的立法進展，林鄭表示，有關議題並非只是假新聞的問題，亦關乎私隱，她提到立法會及個人私隱專員均同意，需要處理散播假消息、仇恨等問題，但她指目前未有立法時間表，當局仍要做大量資料搜集，研究各國如何處理社交媒體散播的不準確、誤導或仇恨資訊，強調政府會嚴肅對待這議題。