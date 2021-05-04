35+初選案｜鄺俊宇等8人續保至7月　涂謹申：參選？乜都無得諗

撰文： 吳倬安 周禮希 最後更新日期： 2021-05-04 16:26

警方國家安全處今年1月拘捕超過50名組織或參與去年民主派初選的人士，47人被控串謀顛覆國家政權罪，民主黨涂謹申、鄺俊宇、衛生服務界前議員李國麟等8人暫時未被起訴，8人今天到警署續保，全數獲續保至7月。 涂謹申按原有保釋條件續保至7月5日，被問到會否再參選立法會選舉，涂直言「乜都無得諗」，「哈哈，你仲諗參選嗰啲嘢？我諗答案好簡單，你擔保其實係乜都無得諗」。 另一報到的民主黨前立法會議員鄺俊宇，則表示表示感謝關心，獲律師叮囑不能回應太多，但呼籲市民堅持支援，堅持發聲。

涂謹申下午2時45分到達中區警署，1小時後步出警署，被問到會否再參選及對本港政局的看法，他說：「哈哈，你仲諗參選嗰啲嘢？我諗答案好簡單，你擔保其實係乜都無得諗，好困難嘅，當然我哋香港人唔係淨係我困難，所有人都困難，我啲好朋友喺關柙之中更加困難，我諗全香港人都咁困難。」

鄺俊宇探望獄中民主派 對方鼓勵他「撐住」

鄺俊宇在天水圍警署報到，下午約4時離開警署，他表示，其保釋條件不變，兩個月後再到警署報到，但其律師呼籲他不能作太多回應。

鄺俊宇表示感激市民的關心，形容現時是艱難的時間，呼籲大家要堅持工作、堅持支援、堅持發聲。他提到，自己之前探望在獄中的民主派朋友，反被鼓勵「仍然要撐住」。

鄺俊宇指自己會繼續努力，呼籲大家加油，希望各人都平安。他在講話之後表示未能回答記者提問，隨後離開。

民主動力司庫關尚義、前立法會議員涂謹申、鄺俊宇、參與衞生服務界初選的劉凱文、袁偉傑、李國麟、李芝融及參與九龍西初選的安德里成功續保至7月。