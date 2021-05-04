五四｜工聯會吳秋北：港青未學會做國家主人　應補課認識歷史

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-04 16:49

五四運動102周年，同時亦是中國共產黨成立100周年，工聯會會長吳秋北在《01開講》撰文，回顧五四運動及國家發展。他說，中華青年從古至今都有強烈的家國情懷，香港青年在2019年修例風波中被誤導，直言「熱血何辜？！」 吳秋北指，「青年是國之將來，民族之希望」，希望港青補課認識歷史，「重新接續中華民族血脈」。

工聯會會長吳秋北指，香港青年未學會做香港的主人、國家的主人。（資料圖片）

吳秋北文章指，百年前人們渴求拯救中華民族的新思想、新道路，文章指，五四運動孕育出革命，為中共成立作思想和人才準備。

文章說，香港未去殖已回歸，對於20多年來未能培養青年更多國民意識並不奇怪。吳秋北指香港部份青年對主權、政權於國民的意義未有理解，也還沒學會做香港的主人、國家的主人。「這認識歷史真相的課要補，青年重新接續中華民族血脈才能健康成長。」

對於2019年修例風波，吳秋北指運動沒有贏家，而熱血青年被人誤導捲入其中。他向表年人贈言：「當你有所懷疑時，就去學習；當你深信不疑時，記得學習。學習探索和思考，學習不一定會給你答案，甚至會增添迷惘，但是學習可以讓你冷靜，也會令你奮發。」

完整文章見於《01開講》：還我香港青年！——愛國愛港才是香港青年立身之本！—工聯會吳秋北