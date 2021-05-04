外傭強制打針煞停　菲外長歡迎：林鄭是鴉片戰爭後香港最好領導人

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-04 19:42

港府早前要求外傭續約或新簽合約時，需強制接種新冠疫苗，引起反彈，菲律賓外長洛欽更質疑有歧視成份。特首林鄭月娥今日（4日）表示，已經要求勞工及福利局重新檢視外傭新來港或續約時，必須接種新冠疫苗的要求。 洛欽下午在社交網站貼文，歡迎港府決定，形容林鄭月娥的反應迅速和明智，讚揚對方是鴉片戰爭以來香港最好的領導人，對此表示感謝。

洛欽在社交網站貼文，稱讚林鄭月娥的反應「迅速明智」。（洛欽社交網站截圖）

林鄭稱會諮詢駐港領事館意見

林鄭月娥今早出席行政會議前表示，因應社會對外傭續約或新簽合約時需接種疫苗的意見，已要求勞工及福利局重新檢視，目前未有定案。她說明白強制檢測與強制打針有分別，涉及身體狀況，加上之前無相關要求，政府在重新檢視，過程中會諮詢外傭來源地在香港的領事館意見。



她又指，留意到近日針對外傭的兩項防疫措施要求引起關注，強調所有措施都按公共衛生及科學推行，不涉及任何歧視，最大的基礎是風險，當局以風險評估採取防疫抗疫措施。

菲律賓駐港總領事日前指，如果接種疫苗被列作在香港工作的條件，應該是非歧視性質，所有到香港工作的外籍人士都應該接種。他說，領事館一直支持香港的自願疫苗接種計劃，並一直積極宣傳，有信心菲律賓國民會做正確的事，不需要強迫他們打針。他又說，對於特區政府的新措施，領事館事前並無獲直接諮詢。