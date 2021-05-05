六四32｜蔡耀昌指支聯會收康文署回覆　稱未能處理六四晚會申請

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-05 12:22

支聯會早前向康文署入紙，申請租用維園足球場舉行六四燭光悼念集會。支聯會秘書蔡耀昌今天（5日）接受查詢時表示，昨天（4日）收到康文署來信，署方稱將繼續暫停處理免費康體場地作非指定用途活動的預訂，故未能處理支聯會的申請。

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向警方申不反對通知書 蔡：未收到回覆

蔡耀昌表示，支聯會昨天收到康文署的正式來信，暫停處理免費康體場地作非指定用途活動的預訂，直至另行通告，故未能處理支聯會的申請。康文署上周接受傳媒查詢時表示，已收到支聯會申請，惟因新冠肺炎疫情，署方已暫停處理場地預訂申請。

蔡耀昌坦言，康文署信中未有表明拒批申請，但按現時發展，坦言要取得署方批准維園使用舉辦晚會，看來已相當困難。他認為，維園足球場在年初曾批出作舉辦年宵花市，同樣是「非指定用途活動」，又指現時疫情已相對較舊年同期緩和，質疑為何署方不能與支聯會坐下來商討，容許支聯會在合理情況進行活動，認為署方不應「一刀切」拒處理申請。

支聯會計劃於5月16日及30日分別舉辦六四長跑及六四遊行，並計劃如常在6月4日舉辦六四燭光晚會，上周已根據《公安條例》入紙知會警方，申請不反對通知書。蔡耀昌表示，現今仍未有收到警方通知、約見或來電查詢。