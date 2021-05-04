李百全拒回應利君雅事件　港台播「世紀長征」特輯涉文革及六四

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-04 11:08

今日（4日）是「五四運動」102周年，由前行政長官梁振英太太梁唐青儀任召集人的「世紀長征」系列活動籌委會，今早在港台廣播大廈停車場舉行五四升旗禮。梁唐青儀表示，港台5月17日起將播放「世紀長征」特輯，當中將包括「六四事件」及文革等議題。 另外，廣播處長李百全今日出席同一活動時，被問及有關助理節目主任利君雅不獲續約，以及港台舊節目在Youtube陸續下架的問題，李百全均封口不肯回應，在職員護送下進入廣播大廈。

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「五四升旗禮」自2006年舉行，今年首次移師至香港電台廣播大廈舉行，活動有12個制服團體參與，亦有學生代表宣讀《五四宣言》。 在升旗禮上，奏國歌期間國旗和區旗一度未能順利升起，國歌播放完畢後才能完成升旗。

民政事務局長徐英偉致辭時表示，五四運動是中國近代史上的重要里程碑，樂見制服團體踴躍參與升旗禮。他強調政府一直致力讓青年認識國家，以及和拓闊發展空間，包括為他們爭取在大灣區發展的機會。他又希望青年人善用一國兩制下的優勢，配合大灣區發展。

李百全今日被追問有關助理節目主任利君雅不獲續約等問題，惟他均沒有回答。（張浩維攝）

活動完結後，梁唐青儀對記者表示，希望「世紀長征」活動可進一步增加青年人民族自豪感，激發其愛國熱誠。「世紀長征」視像特輯將於5月17日於港台電視31播出，梁唐青儀指節目涵蓋中國百年歷史，包括「六四事件」及文化大革命等議題。被問到如何呈現相關事件，她則笑言「要賣個關子」。至於港台將刪除於網上平台上架一年的節目，梁唐青儀指暫未與港台商討該特輯的相關安排，稍後再作討論。

廣播處長李百全出席同一活動時，被問及有關助理節目主任利君雅不獲續約，以及港台舊節目在Youtube陸續下架的問題，李百全均封口不肯回應，在職員護送下進入廣播大廈。

梁唐青儀希望「世紀長征」活動可進一步增加青年人民族自豪感。（張浩維攝）

另外，多個制服團體在升旗禮上步操。活動籌委會代表黃衛民司令指，大會未有指定以甚麼方式步操，由制服團隊根據其訓練及傳統而決定。而現場所見，大部份參與的制服團體均是以英式步操。